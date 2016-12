Senador critica decisão sobre aborto e estuda forma de barrar brechas

A decisão da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que firmou o entendimento de que praticar aborto nos três primeiros meses de gestação não é crime, foi criticada pelo senador José Medeiros (PSD). Junto com outros senadores, ele já estuda uma proposta para que a decisão do Supremo não abra precedentes para outros casos.

“Sou totalmente contrário ao posicionamento do STF. Essa decisão pode abrir um perigoso precedente, pode criar jurisprudência. O aborto é chamado de aborto por uma convenção, mas ele não passa de um assassinato. É um crime dos mais hediondos possíveis, pois se mata aquele que não tem como se defender", declara completando que senadores se mobilizam para colocar um ponto final nesse assunto.

Para Medeiros, a vida começa desde a concepção. “Sou totalmente a favor da vida, sou totalmente a favor daqueles seres indefesos, as pessoas não são obrigadas a conceber um ser humano, mas elas são responsáveis a partir do momento da concepção”, afirmou. O julgamento do Supremo de ontem diz respeito a um caso específico, em um habeas corpus que revogou a prisão preventiva de cinco pessoas que trabalhavam numa clínica clandestina de aborto em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. (Com Assessoria)