Senador diz que polêmica do Twitter não prejudica disputa à presidência

O senador José Medeiros (PSD), que tenta se viabilizar na disputa pela presidência do Senado, avalia que o episódio da postagem no Twitter sobre a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, que causou alvoroço nas redes sociais, não prejudica a candidatura para a eleição marcada para fevereiro.

Medeiros foi bastante criticado por internautas por se manifestar no Twitter após ficar sabendo da morte de Teori, junto com o presidente da República Michel Temer (PMDB), durante audiência ontem (19) à tarde.

Alguns internautas insinuaram que Medeiros sabia da morte de Teori antes mesmo do acidente. Outros, disseram que alguém incapaz de guardar segredo sobre assunto desta relevância não tem condições de presidir o Senado. Além disso, foi acusado de fazer graça com a morte do ministro do STF.

“O episódio do Twitter não afetou em nada a candidatura. Isso é conversa fiada da imprensa petista. Na verdade, não era segredo o que foi conversado com o presidente Temer sobre a morte do ministro. Qualquer coisa que faço, os petistas da imprensa e das redes sociais criticam. Ainda bem que quem vota são os senadores”, declarou Medeiros em entrevista ao .

Twitter

Medeiros explicou que estava na reunião com Temer, pouco antes das 16h, quando o presidente recebeu um telefonema com a confirmação de que Teori Zavascki estava no avião que havia caído. A postagem em questão foi feita assim que o senador deixou o Palácio do Planalto e que não colocou o nome do ministro do STF porque o fato ainda não havia sido noticiado.

A confusão acontece por conta de características do próprio Twitter. Se um usuário cadastrado no Brasil acessa a postagem, ela aparece no horário real em que foi feita, ou seja, 16h58. Caso um internauta que não esteja logado numa conta abra o mesmo link, contudo, o horário exposto é outro, de 10h58, em virtude do fuso-horário norte-americano. Por isso, o assunto repercutiu nas redes sociais em todo pais.

