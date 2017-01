Senador Medeiros apresenta projeto que impede bloqueio de WhatsApp

Assessoria Para o senador José Medeiros (PSD), autor do projeto, é inaceitável que um caso judicial que acontece, por exemplo, em uma cidade da Sul do país, justifique o bloqueio do serviço a milhares de brasileiros

O senador José Medeiros (PSD) apresentou um Projeto de Lei (PL), que impede a interrupção dos serviços promovidos pelas mídias sociais, como WhatsApp, por determinação judicial. Medeiros acredita que a população não pode pagar pelas ações de bandidos, tendo em vista que milhares de brasileiros utilizam os aplicativos. “Não pode um interesse de A ou B prejudicar o alfabeto inteiro. Um caso judicial que acontece, por exemplo, em uma cidade da Sul, bloqueia o serviço de milhares de brasileiros”, disse.

No ano passado, o WhatsApp foi bloqueado em duas ocasiões no Brasil após o Facebook, empresa proprietária do aplicativo, se recusar a fornecer dados de usuários que eram investigados por suspeita de terem cometido crimes. Por outro lado, o senador comenta que o Estado não consegue bloquear o sinal de celular em presídios. “Mas uma decisão judicial consegue bloquear as redes sociais de milhares. A privacidade não deve beneficiar bandido. Não estou entrando nesse mérito. Que prenda o dono do Facebook, Mark Zuckerberg. O problema é da empresa (Facebook) e do bandido. E que se resolva o problema, mas que terceiros não sejam prejudicados", disse.

Para o senador, o bloqueio do WhatsApp é uma medida desproporcional da Justiça. Ele avalia que poderiam ser adotadas outras providências durante as investigações. "A título de exemplo, podem ser impostas multas, plenamente adaptáveis às circunstâncias do caso, ou há a possibilidade, ainda, de se bloquear o acesso exclusivamente daqueles que estão sendo investigados", pondera.

O relator da proposta na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) é o senador Aloysio Nunes (PSDB-SP). Ele ampliou o escopo do projeto para que autoridades judiciais respeitem os limites tecnológicos e operacionais dos aplicativos ao analisar a quebra de sigilo de comunicações.