Senador pede a ministro aumento de 2% na mistura de biodiesel no diesel

Ohanna Patiele Senador Cidinho dos Santos em reunião com o Ministro Fernando Bezerra Filho

O senador Cidinho Santos (PR) se reuniu com o ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Filho, para discutir a possibilidade de antecipação do aumento da mistura do biodiesel para 10% nos próximos seis meses. Atualmente, está em vigor o B8 – mistura de 8% de biodiesel ao diesel fóssil – porém o último leilão do MME frustrou fabricantes, com vendas abaixo do esperado.

“O mercado do biodiesel está em dificuldade, precisamos que o governo federal tome providências para garantir a viabilidade da cadeia produtiva que irá ajudar o Brasil a cumprir seus compromissos internacionais de utilização de energia limpa”, argumentou o senador. O ministro se comprometeu a avaliar junto à equipe técnica do Ministério de Minas e Energia a possibilidade de atendimento do pleito de Cidinho Santos.

O Brasil é signatário do Acordo de Paris, com o compromisso de reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Estudos mostram que cada veículo usando B10 (10% de biodiesel + 90% de diesel fóssil) reduz, em um ano, a emissão de 9 toneladas de CO², quando comparado a um veículo abastecido com puro diesel fóssil. Uma redução equivalente ao plantio de 66 árvores por ano. (Com Assessoria)