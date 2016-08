Senadores de Mao Grosso devem ser unânimes quanto ao impeachment

O senador Wellington Fagundes (PR) que se recupera de diverticulite, deve votar a favor do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff (PT). Com isso, os três senadores de Mato Grosso, o republicano, José Medeiros (PSD) e Cidinho Santos (PR), seguem o mesmo caminho para afastar de vez a petista do cargo. A votação final iniciou às 11h, desta quarta (31), e os parlamentares já encontram-se em Plenário.

. Wellington Fagundes, Cidinho dos Santos e José Medeiros querem impeachment

Nas últimas três votações do processo, duas na Comissão do Impeachment e outra em Plenário, Wellington foi favorável pela admissibilidade. Por isso, deverá seguir a mesma postura nesta votação. Entretanto, o republicano afirma que anunciará o seu voto apenas em Plenário. “Nessa hora somos juízes e temos que preservar a decisão, sob pena de alegação de defesa acerca da antecipação do voto”, justifica o parlamentar.

O senador ficou fora das últimas sessões do processo ao ser internado no último sábado (27) ao passar mal durante a sessão. Levado ao Hospital Brasília, o parlamentar foi diagnosticado com diverticulite. O tratamento, desde então, foi feito por medicação intravenosa, alimentação balanceada e repouso. Nessa segunda, o republicano teve alta e se recupera em sua residência em Brasília.

Medeiros, em seu discurso, realizado ontem (30), criticou a intolerância que se instalou no país em razão ao impeachment. Deu exemplo a um fato que o colega Cristovam Buarque (PPS-DF) foi chamado de golpista por ser favorável a cassação da petista.

O parlamentar comparou ainda que as acusações que correm contra a petista não têm defesa. “É bola de Rogério Ceni, não tem defesa”, compara o social-democrata referindo-se ao ex-golero do São Paulo.

Cidinho, por sua vez, asseverou que a petista mentiu ao povo brasileiro ao propor um programa de governo na campanha à reeleição em 2014 e executar outro em 2015. O parlamentar citou ainda dados alarmantes da economia, como o déficit primário previsto para 2016 de R$ 170 bilhões, a inflação de 10,67%, o fechamento de quase dois milhões de empresas em 2015, os 12 milhões de desempregados e 60 milhões de endividados no país.

Senador afirma que Dilma não tem mais condições de governar o Brasil