Servidores cobram de vereadores reestruturação de 5% a 8% no PCCS

Gilberto Leite/Rdnews Vereador Renivaldo Nascimento diz que parlamentares estão analisando o impacto da readequação

Vinte e um vereadores estiveram reunidos na presidência da Câmara de Cuiabá para discutir o Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) dos servidores públicos do legislativo municipal. De o acordo com Crézio Pires de Miranda, presidente da Associação da Câmara, que representa os servidores, os trabalhadores pedem reestruturação de 5% a 8% no PCCS.

No entanto, o vereador Renivaldo Nascimento (PSDB) pondera que os parlamentares ainda estão analisando o impacto que essa readequação causaria. “Uns falam 88%, outros 70%, na arrecadação. Nós estamos no limite de 70%. Dentro desses 70%, está tranqüilo, o que não pode é extrapolar o limite”, comentou ao #RDnews.

Crézio destaca que a reivindicação vale apenas para os servidores efetivos. “Só efetivos estão reivindicando o PCCS. No último concurso, eram 100 vagas e tinham ficado em torno de 80. Dava, então, 140 servidores. Hoje, somos só 97. E a tendência é que ano que vem o pessoal que tem 35, 40 anos de casa saia”, disse Crézio.

Ainda conforme Crézio, o parlamento não tem uma reestruturação há mais de 11 anos. Ele esclarece que os servidores querem que isso seja automático. “Além de uma pequena reestruturação de algumas classes, como médicos e fisioterapeutas. Em torno de 5% a 8%, é o que a gente pede”, completa.

Contudo, o servidor Danilo Monlevade disse à reportagem que os parlamentares estavam presentes na Câmara, mas que não discutiram em plenário o projeto de reestruturação. “Os 21 vereadores estavam na Casa, mas não deu quórum, não discutiram. Eles se refugiaram na presidência e não deram satisfação”, disse o servidor.

Danilo ainda explana que é sabido entre os servidores e os vereadores que a bolha na folha de pagamento é causada pelos servidores comissionados. “O inchaço maior é com os gastos dos servidores comissionados. A maioria não vai à Câmara. O que foi apurado é que a maioria desses servidores fica nas bases para garantir a reeleição”, finalizou.

Crise

No início do mês, o presidente da Câmara, vereador Haroldo Kuzai (SD), solicitou ao Executivo ajuda financeira de R$ 630 mil para evitar que o Legislativo feche as contas do exercício 2016 no vermelho. A origem do problema, de acordo com a Mesa Diretora, é que o Cuiabá-Prev mudou o regime de cobrança em maio deste ano. Com isso, a contribuição da Câmara foi elevada de R$ 60 mil para R$ 210 mil mensais e gerou desequilíbrio nas contas.

Para não ter problemas com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Haroldo propôs que a Prefeitura assuma o pagamento dos R$ 210 mil referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro. Se Mauro aceitar fazer o aporte, a Câmara poderá fechar o exercício deste ano gastando 69% do orçamento com pessoal. Caso contrário, o índice chegará a 72% e poderá acarretar problemas ao vereador, que sequer disputou a reeleição.

