Divulgação Imagem do panfleto distribuído pelos servidores da Câmara de Cuiabá

Em meio a negociações para melhorias de salário dos servidores, que não avançou na Câmara de Cuiabá, panfletos são distribuídos pela categoria nas imediações do Legislativo apontando que o ganho real deles diminuiu e que os parlamentares pretendem aumentar o próprio salário para 2017.

No folheto, eles mostram que a média de ganho dos funcionários foi de 4,79% enquanto dos vereadores subiu 22,26%. Segundo o panfleto, nos últimos quatro anos, o salário dos servidores efetivos da Câmara de Cuiabá passou de R$ 5,5 mil, em 2012, para R$ 6 mil em 2015. Enquanto isso, no mesmo período, o salário do vereador estava em R$ 9,2 mil e passou para R$ 15 mil, sendo assim, o percentual de crescimento foi de 63%.

A divulgação mostra o valor recebido pelos vereadores desde 2001, quando a remuneração era de R$ 4,2 mil, depois, em 2005, passou para R$ 7,1 mil.

Oficialmente, os parlamentares têm dito que não irão aumentar o seu subsídio. O fato é que eles têm até 31 de dezembro para elevar ou não, caso contrário terão que esperar 2022 para que o reajuste possa ocorrer, visto que o aumento só pode acontecer de uma legislatura para outra.

O panfleto aponta que foi criada uma comissão de vereadores para que fosse realizado um estudo de impacto econômico de aumento aos servidores, mas que até o momento nada foi apresentado, pois nem o levantamento estaria concluído.

Segundo os dados do papel, em setembro deste ano, a Câmara chegou a ter 609 servidores comissionados e 100 efetivos. Após recomendações do Ministério Publico do Estado (MPE), até novembro foram exonerados 150 comissionados e recentemente outros 389 foram desligados para que o Legislativo termine o ano "no azul".

Divulgação Panfleto aponta que vereadores por Cuiabá planejam aumentar salário

Entretanto, conforme o panfleto, ainda este ano, os parlamentares vão votar o aumento do próprio salário, com reajuste de 25%, que elevaria o valor para R$ 18,7 mil. Com isso cada vereador passaria a receber R$ 27,7 mil, somado o salário com a verba indenizatória de R$ 9,1 mil. Isso porque a verba indenizatória teve o montante total reduzido pela justiça, já que, se fosse pelas aprovações dos parlamentares, o valor seria de R$ 25 mil.

Caso

Vinte e um vereadores estiveram reunidos na presidência da Câmara de Cuiabá para discutir o Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) dos servidores públicos do Legislativo municipal.

De acordo com Crézio Pires de Miranda, presidente da Associação da Câmara, que representa os servidores, os trabalhadores pedem reestruturação de 5% a 8% no PCCS.

No entanto, o vereador Renivaldo Nascimento (PSDB) pondera que os parlamentares ainda estão analisando o impacto que essa readequação causaria.

“Uns falam 88%, outros 70%, na arrecadação. Nós estamos no limite de 70%. Dentro desses 70%, está tranquilo, o que não pode é extrapolar o limite”, comentou ao .

