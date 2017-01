Sessão é cancelada e AL retorna na terça para votar contas de Taques

Marcos Lopes Deputada Janaina Riva travou a votação ao pedir vista das contas de Taques

O recesso parlamentar está suspensa pelo menos até a próxima terça (17) para apreciarem as contas do Governo Pedro Taques (PSDB) e a redação final da Lei Orçamentária Anual (LOA 2017), em sessão ordinária. Após a finalização dos trabalhos, os parlamentares devem retornar ao recesso até 1º de fevereiro.

As férias foram adiadas em razão do pedido de vista, pelo prazo de cinco dias, das contas de governo feito pela deputada Janaina Riva (PMDB). A peemedebista argumenta que o momento de analisar as contas é agora, haja vista que há situações que a preocupam, como o atraso dos salários dos servidores.

O balanço apresentado por Taques recebeu pareceres favoráveis do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e do relator Zé Domingos Fraga (PSD), presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária (CEFAO). Ainda assim, Janaína Riva disse que pretende fazer análise minuciosa dos números.

Com os trabalhos “travados” em razão do pedido de vista, os deputados não realizaram a sessão prevista para hoje (12). O presidente da Assembleia, Guilherme Maluf (PSDB), em Plenário, nem sequer iniciou a sessão em razão da falta de quórum.

O líder do governo na Assembleia, deputado Dilmar Dal Bosco (DEM) afirma que respeita o pedido de vista de todo parlamentar, mas ressalta que as contas obtiveram parecereis favoráveis do TCE e da CEFAO.

LOA

Na terça também deve ser aprovada a redação final da LOA 2017, apreciada em primeira e segunda votação ontem à tarde. A peça prevê receita e fixa despesas no valor de R$ 18,5 bilhões. As prioridades para 2017 são os investimentos em Saúde, Educação e Segurança Pública.

A LOA de 2017 recebeu 314 emendas e 101 foram rejeitadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Entre elas, a emenda de autoria de Wancley Carvalho (PV) que garantia o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) aos servidores do Estado.

Os deputados ainda aprovaram as contas do TCE, no exercício 2015, quando o órgão fiscalizador era presidido pelo conselheiro Waldir Teis. Em votação secreta, foram registrados 12 votos a favor e apenas um contra. Os parlamentares acompanharam o parecer do relator na CEFAO, Silvano Amaral (PMDB).