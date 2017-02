Sessão é suspensa na AL e deputados debatem a licitação da iluminação

Maurício Barbant Com 9 deputados estiveram no Plenário, o tema foi a suspensão da licitação da iluminação de Cuiabá

A sessão ordinária da Assembleia, desta quinta (9), foi encerrada mais uma vez por falta de quórum. Durante os 30 minutos em que nove deputados que estiveram no Plenário, o tema principal foi a suspensão da licitação da iluminação pública de Cuiabá determinada pelo TCE. O Legislativo, no entanto, nada pode fazer acerca desse assunto, que cabe ser discutido na Câmara de Cuiabá.

De todo modo, a deputada Janaina Riva (PMDB) pontua que desde o início da licitação da iluminação o TCE apontou erros e supostos indícios de superfaturamento. “Espero que essa licitação seja anulada, não aconteça porque há todo momento, principalmente ano passado, vimos que a real intenção não era a iluminação, mas sim interesses escusos por traz dessa licitação”, dispara a peemedebista.

Tomando as dores do ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes, o deputado Adriano Silva (ambos do PSB) afirma que não se pode iniciar a gestão apontando para o passado. “Mauro foi excelente prefeito. É preciso tomar como exemplo a gestão do ex-prefeito”, defende.

Em contrapartida, a deputada justifica que, em nenhum momento, quis defender o prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) ou acusar Mauro. Ela explica que, como eleitora da Capital, pede que se investigue as supostas irregularidades. “Concordo com que não se pode ficar olhando para trás, como o governo atual faz, olha para trás há dois anos. É preciso falar do futuro”, pontua.

O deputado Alan Kardec (PT), ao ser “instigado” pelo colega Pedro Satélite (PSD) a dar explicações como ex-vereador por Cuiabá, lembra que votou contra a criação da Arsec, responsável por fiscalizar os serviços de saneamento básico, coleta de lixo e transporte coletivo. “Não se pode deixar a uma única agência para fiscalizar tudo isso. Arsec é deficitária não dá conta, tínhamos agências menores que cuidavam de cada área”, sustenta.

Essa é a segunda vez que o TCE determina a suspensão da iluminação pública. Em março passado, o Pleno do TCE votou pela homologação da suspensão da licitação que prevê a concessão dos serviços de modernização, otimização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura de iluminação pública do município, no valor de R$ 752 milhões.

A concessão

A concessão é prevista por um prazo de 30 anos, prorrogáveis por mais 5 anos. A empresa, por sua vez, precisa iluminar toda a cidade com lâmpadas de led em 3 anos.