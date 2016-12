Com voto de 11 dos 15 vereadores, última sessão ordinária do ano manteve veto do prefeito Beto Farias ao projeto que reajustava em 288% a verba indenizatória aos vereadores da próxima legislatura

A Câmara de Barra do Garças fugiu dos padrões normais e realizou nessa segunda (26), às 17 horas, sessão ordinária para zerar a pauta de 2016 e entrar em recesso. A sessão poderia passar despercebida se não fosse postagens nas redes sociais feitas pelo vereador Odorico Ferreira Cardoso, o Kiko (PT), primeiro secretário da Casa, que classificou o ato como "secreto" por não ter sido "convocado". As sessões são realizadas, conforme o Regimento Interno, às 20h das segundas.

Com a presença de 11 dos 15 vereadores, a última sessão ordinária do ano votou e aprovou a Lei do Orçamento Anual (LOA), projeto do Executivo para a recontratação de médicos para que o atendimento Hospital e Pronto Socorro Milton Morbeck não sofra interrupção na transição de mandato, e manteve o veto do prefeito Beto Farias (PMDB) ao projeto que reajustava em 288% a verba indenizatória para os vereadores da próxima legislatura. "Sou vereador, estava na cidade, não estava incomunicável, iria viajar, mas não viajei. Em qualquer circunstância, eu deveria ter sido comunicado. Fui lesado nas minhas prerrogativas de legislar e fiscalizar. Lamento profundamente que se tenha chegado a um nível tão baixo", postou Kiko, que não economizou adjetivos para criticar os colegas de parlamento.

O vereador João Rodrigues, o Dr. Joãozinho (PDT), discordou das postagens do colega. Segundo ele, o próprio vereador Kiko tinha sido convocado na sessão realizada no dia 12 de dezembro, porém, informou ainda no plenário que estaria viajando e, portanto, não poderia estar na sessão que estava marcada para hoje (27), mas foi remarcada para ontem (26) por decisão da Mesa Diretora. "Isso me surpreende porque ele disse que estaria ausente da cidade", rebateu, que pretende apresentar projeto de resolução ao Regimento Interno para que o processo de convocação dos vereadores para as sessões seja on line.

Pressão popular

Nos últimos dias, os vereadores de Barra do Garças foram "pressionados" a voltar atrás, depois da aprovação do projeto de aumento de R$ 1,7 mil para R$ 6,6 mil da verba indenizatória. A matéria gerou uma insatisfação que motivou a realização de manifestações por grupos sociais e profissionais liberais que saíram às ruas para protestar. O projeto foi encaminhado ao prefeito Beto Farias, que vetou a medida por entender que o momento era "inoportuno pela crise que o país atravessa".

O veto do prefeito ao reajuste da verba indenizatória foi mantido por unanimidade no plenário, enquanto a LOA foi aprovada na íntegra, sem interferência de emendas dos vereadores.

Não compareceram à sessão os vereadores Maria do Mercado (PP), Carlito Alves (PDT), Júlio César (PSDB) e Odorico Cardoso (Kiko), que alega não ter sido convocado.