Social-democrata faz carta pedindo votos e promete o fim do casuísmo

Assessoria Para tentar conquistar voto dos 80 parlamentares, Senador José Medeiros (PSD), garante predisposição ao diálogo e promete humildade para refazer planos e agenda, quando a situação exigir

O senador José Medeiros (PSD), que tenta se viabilizar candidato à presidência do Senado nas eleições marcadas para fevereiro, distribuiu carta endereçada aos outros 80 senadores expondo as razões que o levaram a ingressar na disputa. O documento de cinco páginas apresenta análise da atual conjuntura, defende o fortalecimento das instituições e o debate de ideias com a sociedade.

O social-democrata também apresenta propostas para administração do Poder Legislativo que promovem a participação de todos no processo decisório. Com isso, Medeiros busca conquistar os votos dos senadores que não são ligados ao Palácio do Planalto e o atual presidente Renan Calheiros (PMDB-AL) e, por isso, acabam alijados das decisões mais importantes do Senado.

Medeiros ainda afirma na carta direcionada aos colegas que a candidatura, que surgiu para contrapor Eunício Oliveira (PMDB-CE), apontado como candidato oficial do Palácio do Planalto, não tem o propósito de o Senado. “Muito pelo contrário. Candidato-me à Presidência da Casa por entender que, na Política, a unidade não se coreografa nos bastidores, mas se apresenta, pública e abertamente, como produto do debate de idéias”, registrou.

Além disso, Medeiros não se considera como “antagonista estéril e autocentrado”. Na carta, também garante que não fará uso da “pobreza do discurso meramente acusatório”, o que considera postura “reducionista” e não adequada aos “representantes do Povo”.

Medeiros diz ter recebido aval para disputa ao Senado e que Temer não vai interferir

Para tentar conquistar o voto dos senadores, Medeiros garante “predisposição ao diálogo”. O social-democrata também promete “humildade para reformular planos e agendas” quando a situação exigir.

Propostas

Entre as propostas apresentadas por Medeiros estão redução das despesas do Senado; reforma do Regimento Interno para por fim ao chamado casuísmo nas pautas de votação; e democratização das relatorias garantindo a definição por sorteio. “Evitando-se, assim, que os principais temas do País gravitem sempre pelos mesmos parlamentares”, pontua.

Articulações

Nas articulações, Medeiros evita divulgar quantos votos já conquistou para fugir da pressão dos adversários sobre os apoiadores. Entretanto, apurou que o social-democrata já angariou o apoio de senadores influentes na Casa. A lista inclui Álvaro Dias (PV-PR), Cristovam Buarque (PPS-DF), Ana Amélia Lemos (PP-RS), Lasier Martins (sem partido-RS) e Waldemir Moka (PMDB-MS), considerado como dissidente da sigla.

Leia, abaixo, a íntegra da carta de Medeiros aos senadores: