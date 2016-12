Sorridente e acompanhado da noiva, Chico 2000 aparece e é diplomado

Tarso Nunes Chico 2000 comparece para cerimônia de posse, horas depois de deixar a prisão na tarde desta 5ª

Hotas após obter direito à liberdade, o vereador reeleito para o quarto mandato, Chico 2000 (PR), participa da diplomação, que acontece hoje (15), no auditório Zumira Canavarros, anexo à Assembleia. A soltura do parlamentar ocorreu horas antes do evento. Bastante sorridente e ao lado da noiva Fernanda Oliveira da Costa, após cumprimentar colegas eleitos ou reeleitos, o republicano diz que respeita todas as decisões até aqui tomadas e em relação à Câmara será diplomado, fazendo jus e respeitando os 3.620 votos que teve.

"Estou de licença, vou aproveitar esses dias até o começo do próximo mandato para reorganizar minha vida, e dia 1º de janeiro, se Deus me der saúde, eu estarei tomando posse e vou tocar o meu mandato, respeitando aqueles que me elegeram, que sempre me respeitaram. Tenho certeza que por esses eu não serei julgado", explica à imprensa.

Nesta linha, o republicano afirma que retomará a cadeira com tranquilidade. "Se deus me abençoar, dia 1º estarei tomando posse, em seguida sairemos de recesso e na volta vou responder todas perguntas atendendo a imprensa com mesmo respeito que sempre tive".

Quanto à relação com a família, após as acusações de estupro de vulnerável, o vereador sustenta que família o conhece. "Eu sou oriundo de uma família de 16 filhos, naturais do mesmo pai e mesma mãe, e mais três irmãos adotivos. Uma família de 19 filhos. Deus me reservou essa tempestade, eu agradeço e tenho certeza que quando passar vou ser um homem muito melhor do que era".

A noiva ressalta que hoje é o dia do parlamentar e não é o momento dele responder sobre a polêmica que culminou na prisão. “Hoje não é o momento, vou responder, sim, à imprensa, mas quero que ele aproveite, que hoje é o dia dele. A única coisa que eu tenho a declarar é que ele é inocente, é completamente inocente das acusações. Eu sou mãe e infelizmente é com muita dor que eu digo isso, no sentido de que a minha filha errou, mas tenho plena convicção de que ela está crescendo e vai saber dos erros que cometeu, e ela mesma vai pedir perdão ao Chico".

Questionada se a menor foi induzida ao erro, Fernanda diz que não tem dúvidas. “Tenho certeza disso”. Chico 2000 afirma que nesta sexta (16) estará na Câmara para buscar pertences particulares, mas não deve trabalhar. “Até porque estou licenciado. Na volta do recesso, depois da posse, estarei lá para desempenhar meu mandato”.

Sobre a possibilidade de cassação, o vereador diz que não teme e não entrará no mérito da questão. “A cassação deve ser imposta ao culpado. Eu não sou culpado, não tenho culpa de nada, a investigação está ai para isso. O delegado pediu a minha prisão para que avançasse nas investigações, porquanto é isso”, conclui.

Polêmica

O republicano foi denunciado em 13 de novembro, pelo suposto estupro da enteada de 11 anos. A ordem de prisão, entretanto, foi decretada na terça (6). Na ocasião, o político foi procurado na residência e no local de trabalho, mas não foi localizado e chegou a ser considerado foragido.

O parlamentar se entregou ao delegado Eduardo Botelho, titular da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica). Um dos argumentos para o mandado de prisão preventiva seria o de evitar que o republicano coajisse outras pessoas que possam ter sido vítimas dele. Chico 2000 está encarcerado no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC).

Na última terça (13), o vereador reeleito não conseguiu ter o pedido de prisão revogado. Segundo o advogado de defesa, Hélio Passadore, o juiz da 14ª Vara Criminal de Cuiabá, Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, havia decidido esperar que todas as testemunhas fossem ouvidas.

Sem ir às sessões desde que foi preso, os vereadores aprovaram, por unanimidade, o pedido de licença de 30 dias do colega. Estavam presentes no Plenário 21 dos 25 parlamentares da Capital.

Antes do suposto caso vir à tona, Chico 2000 ensaiava uma disputa à Presidência da Câmara por ser considerado o parlamentar com mais experiência no Legislativo. Diante da polêmica, o republicano evitou aparições públicas e, inclusive, durante as sessões. Com isso, a articulação do vereador naufragou. Agora, as articulações ficam por conta do vereador eleito Justino Malheiros (PV) e Misael Galvão (PSB).

Pedido de cassação

Dois pedidos de cassação ao mandato de Chico 2000 foram apresentados à Câmara. Um deles partiu da ONG Moral e o outro de uma associação que defende os direitos da infância e juventude.

Diante disso, há três possibilidades. A primeira é que o presidente do Legislativo, Haroldo Kuzai (Solidariedade), acate os pedidos e dê início aos trâmites burocráticos. A segunda é que ele repasse a responsabilidade ao Plenário. E a terceira é que os pedidos sejam apreciados somente na próxima gestão, devido à proximidade com o recesso parlamentar.