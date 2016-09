Tirei a Assembleia da página policial, comemora Maluf ao avaliar gestão

Gilberto Leite Maluf destaca gestão mais atuante, com CPIs como das Obras da Copa, das OSS e dos Frigoríficos

O presidente da Assembleia, Guilherme Maluf (PSDB), que será sucedido por Eduardo Botelho (PSB) a partir de fevereiro de 2017, faz avaliação positiva da própria gestão. De acordo com o tucano, a imagem do Poder Legislativo foi resgatada.

“Conseguimos resgatar a imagem da Assembleia. Não tinha semana que a Assembleia não estava nas páginas policiais. Hoje, está mais madura e atuante“, declarou Maluf ser referindo às Operações Metástase, Célula Mãe e Ventríloquo que resultaram na prisão de servidores e do ex-presidente José Riva, por supostos esquemas de desvio de dinheiro no Legislativo.

Maluf ainda afirma que sua gestão tornou a Assembleia mais atuante. Como exemplos cita as CPIs das Obras da Copa, das OSS, da Renúncia e Sonegação Fiscal, do MPE e dos Frigoríficos que funcionaram simultaneamente.

“Nunca foram realizadas tantas audiências públicas e nunca nos aproximamos tanto da sociedade com os nossos meios de comunicação. O Teatro Zulmira Canavarros está trazendo milhares de pessoas para dentro da Assembleia e valorizando a cultura regional de Mato Grosso”, completou o tucano.

Além disso, Maluf rebateu as críticas da oposição sobre falta de alternância de poder no Legislativo. Segundo ele, a Constituição de Mato Grosso permite até mesmo a reeleição do presidente da Assembleia. “Abri mão disso e estou integrando uma nova chapa, agora como primeiro secretário. No próximo biênio, a alternância entrará em discussão”, concluiu.

Neste caso, Maluf se referiu aos projetos de resolução que tramitam na Assembleia. Um deles muda a data da eleição para dezembro enquanto outro proíbe que o presidente e o primeiro-secretário ocupem cargos na Mesa Diretora na eleição subseqüente. As matérias são de autorias dos deputados estaduais Pery Taborelli (PSC) e Zé Domingos Fraga (PSC).