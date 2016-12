Toninho conduz a eleição da Mesa; novo presidente dá posse a Emanuel

Gilberto Leite/Rdnews Vereador reeleito Toninho de Souza vai presidir cerimônia de posse dos colegas

O vereador reeleito por Cuiabá, Toninho de Souza (PSD), vai conduzir a sessão que dará posse aos 25 vereadores da 19ª legislatura, neste domingo (1º de Janeiro), a partir das 15h, por ser o mais votado na eleição. Além disso, segundo o Regimento Interno, o parlamentar mais votado é quem conduz os trabalhos para a escolha do novo presidente da Câmara. Nesta eleição Toninho foi primeiro colocado com 5.620 votos.

Ainda de acordo com o Regimento, o presidente convidará dois vereadores de partidos diferentes, dentre as maiores bancadas, para ocupar a primeira e segunda secretarias.

Constituída a Mesa provisória, segundo o social-democrata, um vereador será escolhido para falar pelos colegas e, em seguida, todos vão fazer o juramento. Empossados, inicia a sessão para a eleição para presidente da Câmara, às 17h. Com voto nominal e em ordem alfabética, o eleito será quem conseguir cooptar 13 dos 25 votos, ou seja, maioria absoluta.

No cenário atual, o mais cotado para presidir a Mesa Diretora é o vereador diplomado Justino Malheiros (PV), filho do ex-vereador e ex-deputado estadual João Malheiros, que renunciou o cargo de vice do prefeito Mauro Mendes. Justino conta com 15 votos e poderá ser consenso caso consiga agregar os demais parlamentares com indicações de cargos na Mesa.

Com a eleição sacramentada, os parlamentares seguirão para sessão solene que empossará o prefeito diplomado Emanuel Pinheiro (PMDB), às 18h, no Centro de Eventos do Pantanal. A cerimônia será comandada pelo presidente da Câmara, provavelmente Justino Malheiros, que é aliado de Emanuel.

A posse dos 25 vereadores será acompanhada por cerca de 125 pessoas. Cada parlamentar poderá levar até cinco convidados. Além de familiares, a imprensa estará no local para fazer a cobertura do evento.

Para próxima legislatura, os vereadores vão receber R$ 18,9 mil mensais. A verba indenizatória aumentará de R$ 9,1 mil para R$ 11 mil, pois está atrelada ao salário. O duodécimo estimado para ano que vem é de R$ 42,6 milhões.