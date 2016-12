Toninho diz que não há tempo para investigar Chico 2000; fica para 2017

Presidente da Comissão de Ética, Toninho de Souza explica que a atual legislatura se encerra em dezembro e nenhuma representação contra o vereador republicano foi encaminhada ao Legislativo

O presidente da Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá, vereador Toninho de Souza (PSD), afirma que não há tempo hábil para que se inicie uma investigação contra o colega Chico 2000 (PR), que teve a prisão decretada na manhã desta terça (6) por suposto estupro de vulnerável.

As denúncias não impedem, também, que o republicano seja diplomado e tome posse em janeiro para o novo mandato ao qual foi reeleito.

Segundo Toninho, esta legislatura se encerra em dezembro e nenhuma representação contra o republicano foi encaminhada ao Legislativo e não haveria tempo para a tramitação. Então, as apurações passarão para a legislatura seguinte, uma vez que Chico 2000 foi reeleito com 3.620 votos. “Os trabalhos reabrem em fevereiro em uma nova legislatura, com novos membros. Eu não quero participar”, antecipa ao .

De todo modo, Toninho explica que a Comissão deverá agir em cima do que foi detectado pelo inquérito policial. “Para o delegado pedir a prisão e o juiz decretar, significa que tem indícios, isso é um caminho. Mas tudo isso precisa concluir o inquérito policial. Tendo a denúncia, a Comissão passa a trabalhar”, frisa.

A prisão do vereador, segundo Toninho, foi uma surpresa entre os parlamentares, uma vez que o próprio Chico 2000 havia tranquilizado os colegas acerca da acusação. “O Chico tinha feito uma fala com todos os vereadores, fez a defesa dele. Todos nós estamos convencidos de que ele é inocente. Inclusive, a tranquilidade dele transmitiu para nós também”, relembra.

O social-democrata acrescenta ainda que diante das explicações do parlamentar, não esperava que dias depois viesse a decretação de sua prisão. “Com essa gravidade (acusação de estupro) nos deixou surpresos e preocupados, com a posição de um colega e, principalmente, um ato gravíssimo dessa natureza”, explica.

Durante a sessão desta terça (6), Toninho lembra que percebeu a movimentação de carros da Polícia Civil, mas não desconfiou de que seria a ação de mandado de prisão. “Tinha viaturas ao redor, percebemos a presença da polícia. Mas não imaginávamos que seria para isso”, afirma.

O segundo vice-presidente da Câmara explica que não quer fazer pré-julgamentos do colega, mas afirma que Chico 2000 terá que se explicar para as autoridades, para a Câmara e à população. “Esperamos que ele possa explicar tudo isso e tenha prazo suficiente para se defender”, sustenta.

Trabalho

Nesta legislatura, a Comissão de Ética recebeu alguns requerimentos acerca de condutas inadequadas de parlamentares. Em um dos casos, o vereador Marcrean Santos (PRTB), passou pelo crivo do Legislativo ao ser acusado de agredir o presidente do Bairro Renascer, José Carlos da Silva. Seguindo o parecer da Comissão os parlamentares absolveram o colega.