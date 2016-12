União libera R$ 165 mi de emendas individuais a MT; R$ 82 mi à saúde

Gilberto Leite Ezequiel Fonseca afrma que destinou verba para hospitais de Cuiabá e Cáceres

O governo federal liberou R$ 165 milhões em emendas parlamentares individuais para a bancada de Mato Grosso, composta por oito deputados e três senadores. Cada um recebeu R$ 15 milhões, sendo que 50% do montante é obrigado por lei ser destinada à saúde, totalizando R$ 82,5 milhões. a outra metade fica a critério de cada parlamentar.

O deputado federal Ezequiel Fonseca (PP) afirma que destinou parte da emenda para hospital do Câncer e Santa Casa, em Cuiabá e hospital de Cáceres, da região Oeste. “A destinação fica a critério de cada parlamentar. Também destinei à agricultura familiar”, explica o progressista ao .

As emendas liberadas pelo presidente da República Michel Temer (PMDB) foi um agrado aos congressistas, após o peemedebista vetar decisões da Câmara de derrubar as contrapartidas que os Estados precisariam cumprir para a recuperação fiscal. Além disso, o governo havia conseguido aprovar no Senado a PEC 55 que limite os gastos públicos.

No último dia 12, os parlamentares anunciaram a destinação de R$ 168 milhões, advindos de emenda impositiva do ano que vem, a Mato Grosso. Parte do montante, R$ 80 milhões, serão usados para equipar o novo Pronto-Socorro da Capital. Outros R$ 20 milhões poderão ser destinados aos sete hospitais regionais do Estado, uma média de R$ 4,3 milhões para cada unidade. O restante, R$ 68 milhões serão destinados à regularização fundiária.