Valtenir crê em apoio de Temer para viabilizar a liderança da bancada

Gilberto Leite Deputado Valtenir afirma que é o mais preparado para ocupar o cargo de líder da bancada de MT

O deputado federal Valtenir Pereira (PMDB) nega que tenha desistido da candidatura a coordenador da bancada de Mato Grosso no Congresso Nacional. A escolha será feita pelos oito deputados federais e três senadores, no início de fevereiro. Ocorre que o deputado federal Victório Galli (PSC), que também disputa a coordenação da bancada, está em vantagem. Isso porque já contabiliza seis dois 11 votos possíveis.

Além do próprio voto, Galli tem apoio dos deputados federais Fábio Garcia (PSB) - atual coordenador da bancada - Nilson Leitão (PSDB), Adilton Sachetti (PSB), Ezequiel Fonseca (PP) e do senador José Medeiros (PSD). Todos são aliados do governador Pedro Taques (PSDB).

Já Valtenir tenta cooptar os votos dos deputados federais Carlos Bezerra (PMDB) e Ságuas Moraes (PT), além dos senadores Wellington Fagundes (PR) e Cidinho Santos (PR). Mesmo que tenha sucesso, o apoio será insuficiente para garantir a vitória na disputa.

Entretanto, Valtenir destaca que a escolha do novo líder ainda não ocorreu. “Sou candidatíssimo à coordenação da bancada de Mato Grosso no Congresso Nacional e pontuo que as conversações com os colegas estão bem adiantadas e temos até fevereiro para finalizar esse processo de escolha”, disse.

Valtenir também afirma que é o mais preparado para ocupar o cargo. “Creio ter as credenciais necessárias para exercer essa nobre função, pois sou deputado de terceiro mandato, com passagens por importantes comissões, como a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), Comissão de Fiscalização, Financeira e Controle (CFFC) e Comissão Mista de Orçamento (CMO), além de bom trânsito pelos Ministérios, por pertencer à base de apoio e ser do partido do presidente Michel Temer”, concluiu.

O peemedebista também ressaltou que deseja, com a força da bancada, dar seguimento nos projetos de interesse de Mato Grosso. Entre eles, o Auxilio Financeiro para Fomento das Exportações – FEX, recuperação de crédito de ICMS junto à Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB.

Concorrente

Valtenir ainda ressaltou que buscará também o apoio de Galli e nega qualquer possibilidade de desistência. “Estou conversando com o Galli, somos amigos e tenho certeza que ele confia em meu trabalho e na minha capacidade de articulação e mobilização pra representar a bancada”, finalizou.