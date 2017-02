Vereador apresenta campanha para reverter reajuste da tarifa de esgoto

Assessoria Vereador Julio Cesar argumenta que taxa do esgoto em outros estados vale 65% da tarifa de água

O vereador por Barra do Garças, Julio Cesar (PSDB), lançou nesta quinta (16), uma campanha virtual e manual para a coleta de 5 mil assinaturas que possa fundamentar uma Ação Civil Pública pelo Ministério Público Estadual (MPE) para reverter o reajuste de 23% da tarifa referencial de esgoto (TRE). A tarifa de esgoto passou de 65% para 80% sobre o valor da tarifa referencial de água (TRA), que será cobrada pela empresa Águas de Barra do Garças, concessionária dos serviços de água e esgoto no município.

De acordo com o vereador, a alegação da Águas de Barra do Garças é que o aumento realizado é pelo fato de ter cumprido a meta de 75% de cobertura do esgoto na cidade, fixada até dezembro de 2016. Contudo, não foi levado em consideração o desequilíbrio financeiro dos consumidores que já são servidos pelo serviço de esgoto. "Levou-se em consideração apenas os prejuízos que a empresa poderia ter, sem mensurar os efeitos para as famílias que terão que arcar com esse reajuste", ressaltou.

O parlamentar argumenta também que a taxa referencial do esgoto em outras unidades da federação equivale a 65% da tarifa de água, porém, em Barra do Garças atinge aos 80%, o que, segundo ele, é abusivo. "Inclusive, o MPE já procedeu a instauração de um inquérito civil público para apurar possíveis irregularidades no contrato aditivo entre a empresa e a prefeitura", informou.

As assinaturas para o abaixo assinado poderão ser feitas manualmente ou de forma virtual até a cota de cinco mil. "A empresa já arrecadou mais de R$ 40 milhões em três anos de operação em Barra do Garças, enquanto os investimentos somam-se R$ 12 milhões, o que não dá brecha para prejuízos que justifiquem esse reajuste, conforme o decreto do Poder Executivo", explica Julio Cesar.

Requerimento

O vereador Cléber Fabiano (DEM), encaminhou à prefeitura, à Águas de Barra do Garças e à secretaria de Transportes e Serviços do município, requerimento solicitando informações sobre as obras que comprovam a cobertura de 75% de rede de esgoto e se não há um excesso de lucro por parte da empresa concessionária, levando em conta que a renda per capita da população corresponde a R$ 780 reais, uma das mais baixas do país.

Valores

Em Barra do Garças, a cobrança da taxa referencial de esgoto usa como referência a taxa referencial de água, que na cidade é divida em cinco tarifas, social, residencial, comercial, pública e industrial.

Como exemplo, uma casa com tarifa residencial e consumo mensal de água no valor de R$ 90 no mês de janeiro, pagou R$ 58 de esgoto, no montante de R$ 148, o que equivalia a 65%. Com o reajuste de 23% (80% sobre a tarifa de água), o valor da taxa de esgoto sobre o mesmo valor, subirá neste mês de fevereiro para R$ 72 reais, subindo para R$ 162 reais a fatura.

Os valores alteram conforme a tarifa que o consumidor é enquadrado.