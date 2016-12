Francis Amorim De Barra do Garças

Reprodução Primeiro secretário da Câmara, Vereador Kiko argumenta que a sessão foi realizada a portas fechadas, e ele, como vereador até 31 de dezembro foi lesado nas suas prerrogativas de legislar e fiscalizar

O primeiro secretário da Mesa Diretora da Câmara de Barra do Garças, vereador Odorico Ferreira Cardoso Neto, o Kiko (PT), ingressou nesta terça (27) com representação no Ministério Público Estadual (MPE) para alegar a inconstitucionalidade da sessão ordinária realizada na tarde dessa segunda (26), da qual não participou por não ter sido convocado pela presidente Miguel Moreira da Silva, o Miguelão (PSB).

Segundo o vereador, na condição de primeiro secretário, ele deveria ter sido convocado para a sessão, o que não aconteceu. Kiko afirma na representação que "não foi comunicado da realização do evento, estava na cidade, não estava incomunicável, iria viajar, mas não viajou, que os documentos, em geral, são assinados pelo presidente da Câmara e pelo primeiro secretário; em qualquer circunstância deveria ter sido comunicado", relata.

O parlamentar argumenta ainda, que a "sessão foi realizada a portas fechadas, e ele, como vereador até o dia 31 de dezembro "foi lesado nas suas prerrogativas de legislar e fiscalizar, por isso, mesmo lamenta, profundamente, que se tenha chegado a um nível tão baixo de respeito, pois foram lesados os direitos do legislador e, especialmente, de todos os munícipes", destaca.

Kiko solicitou ao MPE posicionamento sobre a sessão, que são realizadas às 20 horas de segunda, conforme o Regimento Interno, e que o evento ocorrido nessa segunda, estava marcada para esta terça (27) e foi remarcada. Ele apontou que, além dele, outros vereadores também não foram comunicados da realização da sessão e que, portanto, cabe ao representante do Ministério Público uma posição sobre o fato.

Em postagens nas redes sociais e no aplicativo WhatsApp, o vereador do PT chegou a classificar a atitude como "coisa de bandidos e assalto à memória do povo barra-garcense".

