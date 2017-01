Vereador é empossado prefeito até TSE decidir sobre futuro de Getúlio

O vereador Leonardo Bortolin (PMDB), eleito presidente da Câmara, foi empossado prefeito em Primavera do Leste neste domingo (1), e segue no comando da administração até que se resolva o imbróglio do gestor eleito Getúlio Viana (PSB), que teve mais de 50% dos votos, contudo, o registro foi impugnado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por ser considerado ficha suja.

Reprodução Presidente da Câmara Leonardo Bortolin (PMDB) é empossado prefeito de Primavera do Leste

Leonardo será prefeito “tampão”, e caso Getúlio não consiga reverter, uma nova eleição será realizada na cidade. O peemedebista destaca que vai assumir a prefeitura de forma tranquila, pois o antigo gestor Érico Piana (DEM) deixou as contas “enxutas”. “Está tranquilo, assumo até que o prefeito eleito resolva a situação. Caso ele não consiga convoco novas eleições”, explica ao .

Bortolin disputou a presidência da Câmara contra o vereador Paulo Márcio (DEM), que mesmo sendo do partido do prefeito, decidiu se lançar candidato com o apoio de Getúlio e do deputado estadual Zeca Viana (PDT), inimigos históricos de Piana.

Ocorre que Getúlio está inelegível e luta no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para derrubar a decisão que o carimbou como ficha suja. Vereador de 2º mandato, Bortolin venceu Paulo Marcio (DEM) por 8 votos a 7, e se tornou presidência do Parlamento. Mas vai comandar Primavera até o TSE decidir o recurso de Getúlio. O DEM municipal inclusive avalia pedir a expulsão de Paulo Márcio por infidelidade partidária, tendo em vista que apoiou o grupo adversário.

Esse processo pode se estender até junho, enquanto isso a Câmara será presidida por Valmisley Alves dos Santos (PV), o Miley. Questionado caso houver nova eleição, se ele pretende concorrer, Miley diz que por enquanto não. “Não está nos meus planos agora concorrer à prefeitura. Neste momento pretendo continuar o trabalho de Piana até o TSE definir o futuro de Getúlio”, afirma.

Bortolin foi o vereador mais votado do município com 1175 votos. Os integrantes da Mesa Diretora agora são Miley (presidente), Kinha Juriti, do PV (1º vice), Carlos Venâncio, do PSD (1º secretário), Luis Costa, do PR (2º secretário) e Elton Baraldi, o Nhonho, do PMDB (3º secretário).