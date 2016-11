Vereador eleito em Cuiabá defende liberação do Uber e busca regularizar

O vereador eleito Diego Guimarães (PP) disse que o aplicativo Uber poderá ser instalado em Cuiabá a qualquer momento, sem necessidade de discussão por parte do Poder Público. De acordo com ele, os vereadores terão papel somente de regulamentar o serviço, para que gere receita ao município.

Afirmação do pepista é baseada em um parecer do professor de Direito Constitucional, Daniel Sarmento, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o estudo de Sarmento, a atividade do Uber se enquadra no setor de transporte privado de passageiros, que não é privativa dos motoristas de táxi.

Facebook Vereador eleito por Cuiabá Diego Guimarães (PP)

Segundo a análise, o transporte privado de passageiros tem previsão na Lei 12.587/2012, que estabeleceu a política nacional de mobilidade urbana. Embora esteja sujeito ao controle estatal, são as regras de livre concorrência que valeriam para esse tipo de atividade. Assim, o transporte individual de passageiros ficaria fora do conceito de serviço público, pois não possui o seu regime jurídico característico.

“Diferentemente dos motoristas de táxi, que por prestarem serviço de utilidade pública estão sujeitos à forte regulação estatual, o serviço oferecido pelo Uber se caracteriza como uma atividade econômica comum, também sujeita a fiscalização do Estado, porém de forma menos intensa”, diz o estudo. Pelo princípio da livre empresa, Sarmento afirma que a falta de regulamentação da atividade econômica não a torna ilícita nem impede que seja exercida.

Diego Guimarães, que é advogado, afirmou que o serviço da Câmara de Cuiabá será apenas de regulamentação do serviço do Uber, para que a empresa pague impostos ao município.

“Cuiabá só terá a ganhar com o Uber, pois além de ter um serviço que usa carros de luxo, facilita o pagamento diretamente no cartão de crédito e inclusive apresenta a rota e o valor estimado para o trajeto quando da solicitação do serviço, vai obrigar uma melhoria no serviços de taxi em Cuiabá e gerará receita ao município”, finalizou ele.

Outras análises

A utilização do Uber tem sido motivo de polêmicas e discussões em todo o país. Legisladores têm interpretações diferentes da lei 12.587/2012 para encaixar o uso do transporte pelo Uber.

O Igor Luis Pereira e Silva, professor de Direito Constitucional da Universidade Veiga de Almeida (UVA), doutorando na UFRJ, em artigo publicado na internet, diz que essa lei não prevê o transporte privado individual. Apenas o transporte privado coletivo. Ou seja, quando a União legislou sobre a mobilidade urbana, vedou o transporte privado individual. Se ela quisesse inseri-lo, mencionaria expressamente, como o fez no caso do transporte privado coletivo (art. 4º, inciso VII, da referida Lei). As restrições ao transporte público individual estão dispostas nos artigos 12 e 12-a, da Lei 12.587/12, e necessitaria de autorização municipal. Essa restrição à atividade econômica é permitida pela Constituição, pois foi prevista em Lei.

Por outro lado, o Ministério Público Federal (MPF) defendeu em meados de agosto a regulamentação federal do serviço de transporte Uber. Em nota técnica, elaborada pela Câmara de Consumidor e Ordem Econômica, a instituição recomenda uma série de sugestões para nortear projetos de lei em andamento, com subsídios técnicos. O documento será enviado a parlamentares com projetos de regulamentação de transporte individual em tramitação no Congresso Nacional.

Para que não haja prejuízo na livre concorrência do ramo, o MPF propõe a regulamentação mínima do Uber e a desregulamentação parcial do serviço de táxi. O documento pede a inclusão do serviço prestado pelo Uber, com o registro do motorista e do veículo, no órgão regulador dentro da Lei nº 12.587/2012. Segundo o MPF, “a modalidade seria caracterizada como serviço remunerado de transporte de passageiros pré-agendados, por intermédio de veículos de aluguel para viagens individualizadas”. (Com Assessoria)