Vereador flagra médicos parados, pede CPI, mas colegas veem exagero

Rogério Florentino Vereador Abílio Junior foi até unidades de saúde e médicos estavam repousando

Após visita em quatro unidades de saúde pública em Cuiabá realizada na quarta (22), o vereador Abílio Junior (PSC) pediu, durante sessão da Câmara a criação de uma CPI para apurar o cumprimento de escala por parte das equipes médicas, bem como a estrutura física e logística desses locais e o atendimento dispensado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em um dos locais visitados pelo vereador, a UPA do bairro Morada do Ouro, foi constatado o descumprimento de horário de escala por parte de alguns médicos que, segundo ele, estavam no quarto de repouso, enquanto pacientes aguardavam impacientemente por atendimento.

Conforme a escala acessível no mural da UPA, deveriam estar em atendimento cinco médicos plantonistas entre o horário de 19h e 7h da manhã seguinte. Contudo, foi visto que, por volta de meia-noite, apenas um deles estava trabalhando, e que os outros quatro estariam na sala de repouso.

“É um absurdo isso, inadmissível. Uma unidade médica que poderia e deveria estar com cinco médicos atendendo a população, contar apenas com um deles. E, mesmo que haja o horário de repouso, onde está o bom senso desses profissionais, ao ver uma unidade cheia de pacientes e, mesmo assim, saírem praticamente todos para descansarem, ao mesmo tempo. Não podemos aceitar esse tipo de atitude numa área tão importante e carente como a da saúde pública”, disse Abílio Junior.

Diante do fato, que havia sido apontado por algumas das pessoas que aguardavam pelo atendimento médico, o parlamentar acionou a Polícia Militar, que esteve na unidade e acompanhou a vistoria, confirmando a ausência dos médicos.

Em virtude disso, o vereador registrou um boletim de ocorrência, registrando o fato, considerado por ele lastimável e carente de mudança imediata.

Voto contra a CPI

Apesar dos apontamentos expostos pelo vereador, grande maioria dos demais parlamentares se posicionaram contra instaurar a CPI, sugerindo apenas a presença do chefe da pasta explicações sobre o setor. (Com Assessoria)