Vereador não reeleito tenta aprovar lei para beneficar ex-parlamentares

. Vereador Mandioquinha, autor de projeto de lei que beneficia ex-parlamentares

O vereador por Barra do Garças Weliton Andrade, o Mandioquinha (PDT), apresentou projeto na Câmara para garantir aos vereadores não reeleitos assessoria jurídica para se defender de eventuais processos que tenham sido alvo em detrimento de seu voto em plenário. Ele responde a 54 ações na Justiça. A matéria já foi lida no plenário e deve ser apreciada na sessão ordinária de hoje (24).

O parlamentar argumenta que somente na atual legislatura, a maioria dos vereadores responde ações movidas pelo Ministério Público Estadual (MPE) por consequência do voto, que é um ato garantido pela Constituição Federal, porém, ao deixar o cargo, os ex-vereadores deixam de ser "beneficiados" por uma assessoria jurídica, o que para ele, é injusto.

"A Constituição Federal no seu artigo 28, inciso VIII, garante a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. O voto ou a decisão do vereador não pode ser imputado a nada. Eu posso votar sim ou não o que eu quiser na Câmara porque a Constituição me dá essa liberdade. Agora respondo a 54 ações em razão do meu voto e não terei como me defender?", questiona.

Mandioquinha informou que o projeto seria apresentado antes das eleições, mas atendendo a pedidos de colegas, resolveu apresentá-lo pós-período eleitoral para que a matéria fosse amplamente debatida em plenário. "Não se trata de um projeto em causa própria, mas para garantir o direito daqueles que foram acionados judicialmente pela sua posição como vereador e que, após concluído o mandato, deixa o parlamento com dezenas de processos sem, contudo, ter o direito de uma assessoria jurídica para te defender", disse.

De acordo com o pedetista, os vereadores da atual legislatura respondem as 54 ações movidas pelo MPE pela aprovação da doação de 54 áreas públicas no Distrito Industrial de Barra do Garças a título de incentivo para a reativação do local e instalação de indústrias para a geração de emprego. As leis foram consideradas inconstitucionais pelo promotor Marcos Brant Gambier Costa que impetrou ações por improbidade contra os vereadores que votaram favoráveis aos projetos.

Além de Mandioquinha, também não conseguiram se reeleger José Maria Alves (PTB), Ailton Alves Teixeira, o Biroska (PSB), João José dos Santos, Joãozinho Cego (PMDB), e Valdemir Barbosa, o Coronel Barbosa (PMDB). Também são beneficiados com a proposta de lei aqueles que não tentaram a reeleição Paulo Sérgio (PP), Maria José de Carvalho, a Maria do Mercado (PP) e Odorico Cardoso, o professor Kiko (PT), que foi derrotado na disputa pela prefeitura.