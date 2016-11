Vereadora eleita por Novo Santo Antônio, Deja morre vítima de infarto

Francis Amorim De Barra do Garças

A vereadora eleita por Novo Santo Antônio (1.084 km de Cuiabá), Deijanira Teles dos Santos Lima, de 47 anos, a Deja do Posto (DEM), morreu nesta segunda (21), vítima de um suposto infarto fulminante. Ela foi encontrada pelo sogro, identificado apenas por Sabino, que foi até a casa onde ela morava por sentir sua falta no café da manhã.

De acordo com o sogro, a nora tinha o hábito de passar por sua casa pela manhã para tomar café e como não apareceu nesta segunda, resolveu ir à residência para ver o que tinha acontecido, quando a encontrou por volta das 10 horas já sem vida.

Natural de Miracema do Tocantins (TO), a vereadora eleita era bastante conhecida em Novo Santo Antônio por atuar como técnica de enfermagem em uma Unidade de saúde da Família (UBS) há mais de 15 anos, que acabou colaborando para sua eleição para a Câmara.

Deja do Posto foi eleita pelo DEM com 51 votos, 3,55% dos votos válidos e se preparava para ser diplomada para tomar posse no dia 1º de janeiro de 2017 para seu primeiro mandato eletivo.

1º suplente

Com a sua morte, deve assumir a sua vaga o primeiro suplente José Márcio Greyton Moreira, o Marcinho do São João (PP), que teve 44 votos (3,04% dos votos válidos). (Com informações da Agência da Notícia)