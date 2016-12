Vereadores analisam projeto que atualiza planta genérica de Cuiabá

Gilberto Leite/Rdnews Vereador Toninho de Souza é contra atualização da planta, devido à situação financeira dos cuiabanos

Desde a semana passada, vereadores analisam o projeto de atualização da Planta Genérica de Cuiabá, que poderá ter impacto sobre o valor arrecadado com o IPTU. A Planta foi encaminhada para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidida pelo vereador Wison Kero Kero (SD).

Em novembro, o Pleno do Tribunal de Contas havia determinado a atualização da Planta Genérica. A revisão vinha sendo discutida desde 2015 e ainda não tinha sido aprovada pelo Legislativo. A atualização deveria ter sido feita no início do ano, mas, até o momento, não aconteceu. Segundo o TCE, a não atualização prejudica o município, porque a arrecadação pode estar sendo programada com valores defasados.

O vereador Toninho de Souza, no entanto, já se declarou contrário ao projeto de atualização, devido à situação financeira dos cuiabanos. Para ele, não se pode imputar mais impostos à população. “Entre legalidade e realidade, eu prefiro a sensatez de não mexer no bolso dos cidadãos”, disse o vereador.

A Planta Genérica de Valores é o instrumento legal no qual estão estabelecidos os valores unitários de metro quadrado de terreno e de construção do município, que possibilita obter o valor venal dos imóveis. Assim, aumentando o índice, automaticamente, fica alterado o valor a ser pago pelo contribuinte. Isso porque a cobrança do IPTU é calculada com base no valor venal dos imóveis territoriais e prediais, sendo cobrado 2% e 0,4 %, respectivamente do valor total.