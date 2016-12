Vereadores aumentam o próprio salário, do prefeito e vice de Cuiabá

A Câmara de Cuiabá aprovou na manhã desta terça (26) o aumento salarial dos vereadores para a próxima legislatura. De R$ 15 mil, os parlamentares passarão a receber R$ 18,9 mil a partir de janeiro.

Por 14 votos a sete, os vereadores aprovaram o aumento do subsídio. Foram contrários Adilson Levante (PSB), Onofre Júnior (PSB), Toninho de Souza (PSD), Arilson Silva (PT), Leonardo Oliveira (PSB), Domingos Sávio (PSD) e Allan Kardec (PT). O presidente da Mesa Haroldo Kuzai não registra voto, mas se manifestou contra. Estavam ausentes Faissal Calil (PSB), Lueci Ramos (PSDB) e Maurélio Ribeiro (PSDB). Dos citados, apenas Toninho de Souza continua como vereador em 2018.

A verba indenizatória aumentará de R$ 9,1 para R$ 11 mil, pois está atrelada ao salário.

Aumento do salário do prefeito

Os vereadores também aumentaram o salário do futuro prefeito Emanuel Pinheiro e do vice Niuam Ribeiro. O prefeito de R$ 17 mil para 23 mil e o vice vai ganhar R$ 18 mil, sendo que na gestão de Mauro não havia vice. O placar foi o mesmo do projeto que aumentou salário dos vereadores. Veja abaixo como votaram os vereadores.

Na mesma sessão, por unanimidade, os vereadores aprovaram as contas 2015 do prefeito Mauro Mendes. Elas já tinham parecer favorável do TCE e na sessão passado o vereador Paulo Araújo havia pedido vistas, mas não fez apontamentos.