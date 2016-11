Vereadores autorizam projeto para nomeação de parentes na prefeitura

Reprodução Prefeito Julio Cesar Florindo (PSD) autor do projeto de lei que permite contratar parentes no Executivo

A Câmara de Barra do Bugres aprovou por unanimidade um projeto de lei de autoria do prefeito Julio Cesar Florindo (PSD), que autoriza a contratação de parentes para ocupar cargos públicos no município. O projeto alterou o parágrafo 11 da lei municipal 1.642/2006, que proíbe a nomeação de parentes para os cargos de provimento em comissão no âmbito da administração, passando a permitir a contratação de parentes de todos os graus para cargos de natureza política.

O vereador Gustavo Abi Rached (PMB) explica que os parlamentares receberam orientação jurídica antes da apreciar e votar a proposta. “O projeto não fere a Constituição, mas caso seja entendido como inconstitucional, o Judiciário tomará as medidas cabíveis”, disse o democrata, lembrando que em outros municípios do Estado, como Sapezal e Porto Estrela, leis similares já existem.

Nesta linha, o parlamentar esclarece que o prefeito poderá indicar um familiar para o cargo de secretário, por exemplo. “Nós entendemos que é um cargo de confiança", pondera. Embora o caso possa ser confundido com nepotismo, o presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB e procurador do Estado, Carlos Perlin, diz que a situação é considerada legal e o tema encontra-se pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.

"Com essa alteração, esse novo projeto se amolda à súmula vinculante 13 do STF, porque ainda que haja proibição de noemação de parentes até terceiro grau, isso não se aplica a cargos de natureza política, como é o caso", analisa.

Neste sentido, Perlin revela que o próprio STF entende que, nestes casos, há autonomia do gestor para nomear qualquer pessoa. "Tanto que é comum nomear esposa. Esses cargos de natureza politca, na medida que trata só desses casos, continua respeitando a súmula vinculante 13", reitera. O que diferencia este cenário do nepostimo é o cargo em questão. Se o cargo for de natureza administrativa, a legislação veda, no entanto, se for de natureza política, o STF permite.