Vereadores criticam descaso do governo com IML e cobram solução

Os vereadores por Sinop usaram a tribuna na sessão dessa segunda (1º) para reclamar do que eles consideram como descaso por parte do governo quanto ao Instituto Médico Legal (IML), no município. Segundo os parlamentares, famílias chegam a aguardar até 18h para liberação de corpos e faltam materiais básicos na unidade.

Assessoria Vereadores por Sinop cobram solução para situação do IML e convidam Roger Jarbas para inspeção

O primeiro a se manifestar sobre o caso foi o vereador Dalton Martini (PP). Ele disse ter recebido algumas denúncias de famílias que esperaram até 18h para liberação de corpos. “Lamentamos profundamente o descaso com que o IML trata as famílias sinopenses. Não podemos aceitar tamanho descaso. Uma família que perde alguém ter que esperar 14h ou 18h e se você não conhece alguém tem que levar para outro município”.

O presidente da Câmara, Mauro Garcia (PMDB), lembrou que o problema no IML de Sinop não é recente. “Não é só um problema dessa Gestão Pedro Taques, mas já passou da hora de encontrar uma solução. Não é só descaso, é falta de respeito por completo”.

Líder do prefeito Juarez Costa (PMDB) na Câmara, o vereador Ademir Bortolli (PMDB) ressaltou que o assunto já foi cobrado na tribuna, inclusive com requerimento encaminhado à secretaria estadual de Segurança Pública (Sesp). “Nós vereadores fizemos um requerimento através dessa Casa para o secretário de Segurança. Na resposta ele atendeu um requisito dos 15 pedidos que nós fizemos”.

Durante a sessão os parlamentares optaram por convidar os deputados estaduais Dilmar Dal Bosco (DEM), Silvano Amaral (PMDB) e Baiano Filho (PSDB) para auxiliarem nas tratativas junto ao governo. Os vereadores ainda cogitaram convidar o secretário Roger Jarbas para uma inspeção no IML de Sinop. A previsão é de que a visita seja realizada na próxima sexta (4), às 14h.

Fernando Assunção (PSDB), que atua como porta voz do governo no Legislativo sinopense ressaltou que houve avanços na segurança pública em Sinop, mas que não foram feitos os investimentos necessários no IML. “É uma novela triste que tantas famílias sofrem. E tem nossa solidariedade em buscar apoio de direito. Vamos produzir urgente um documento para os três deputados estaduais, pois precisam se posicionar de forma rápida sobre essa demanda”.