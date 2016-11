Vereadores de VG retiram de pauta projeto que eleva os próprios salários

Arquivo Pessoal Segundo o presidente da Comissão de Finanças da Câmara de VG, Pedro Paulo, ele e os demais membros da Comissão viram o impacto financeiro que aumento causaria no orçamento de 2017

Os vereadores por Várzea Grande retiraram da pauta de votação da sessão ordinária desta quarta (23), o Projeto de Lei 054/2016, que dispunha sobre o aumento de valor dos seus próprios subsídios.

A matéria chegou a ser lida na sessão passada, mas hoje, 16 parlamentares dos 17 que se encontravam presentes na sessão resolveram pela retirada do Projeto após verificar um possível impacto financeiro da folha salarial na próxima legislatura (2017/2020), em mais de R$ 50 mil/mês, e mais de R$ 660 mil/ano.

Se o Projeto seguisse adiante, ele modificaria os artigos 1º e 2º da Lei nº 3.801/2012 e fixaria os salários dos vereadores no valor de 50% do salário dos deputados estaduais. Hoje o salário do vereador em Várzea Grande é de R$ 10,02 mil. Se o projeto fosse aprovado, o salário chegaria a R$ 12,6 mil. O acréscimo seria de R$ 2,6 mil.

Para o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara (CFO) Pedro Paulo Talares “Pedrinho” (DEM), o aumento salarial é estabelecido no artigo 29 da Constituição Federal quando diz que, “no município de 100 a 300 mil habitantes o vereador deve receber o percentual salarial de 50% do que recebe um deputado estadual, sendo assim, em Várzea Grande, o salário do vereador passaria de pouco mais R$ 10 mil reais bruto para R$ 12,6 mil, também bruto.”

Comissão

Mas, segundo o próprio Pedrinho, ele e os demais membros da CFO (vereadores Sumaia Leite e Wanderlei Cerqueira), viram o impacto financeiro que isso causaria no orçamento de 2017. “Além do mais, não temos uma previsão orçamentária de aumento de duodécimo para 2017, e consequentemente, aumentando o salário dos vereadores poderia gerar um desconforto para a próxima gestão.”

Outro atenuante para o recuo do aumento, de acordo com Talares, “há movimento em todas as Câmaras do Brasil pedindo pelo não aumento salarial de vereadores e nós atentamos pra isso.” (Com Assessoria)

