Vereadores denunciam manobra de Edileusa para manter a presidência

Gilberto Leite/Rdnews Edileusa se reelegeu mas teve registro cassado por prometer casas populares durante a campanha

Um grupo de vereadores acusa a presidente da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso (Ucmmat), vereadora por Guarantã do Norte Edileusa Ribeiro (PTC), de alterar o estatuto sem anuência dos associados para permanecer à frente da entidade por 48 meses. A manobra para prorrogar o mandato por dois anos teria sido feita após assembleia realizada em setembro do ano passado.

Segundo o vereador por Porto Alegre do Norte Selio Carvalho (PSD), um dos lideres do grupo que exige providências, Edileusa teria acrescentado na ata a prorrogação do mandato por 48 meses após ter coletado a assinatura dos vereadores presentes sem o conhecimento dos que subscreveram o documento. “Estamos tentando obter a nova versão do estatuto da Ucemmat, com a alteração fraudulenta, para tomar as providências judiciais cabíveis”, disse em entrevista ao .

Edileusa se reelegeu, mas teve o registro de candidatura cassado pela Justiça por prometer casas populares durante a campanha eleitoral. Mesmo assim, a vereadora permanece na presidência da Ucmmat.

O mandato de presidente da Ucmmat é de dois anos. Edileusa foi eleita para comandar a União para o biênio 2015/2016, em 3 de dezembro de 2014. À época, disse que não mediria esforços para arrecadar dinheiro a fim de contribuir com a entidade, que tinha orçamento mensal de R$ 65 mil. Hoje, cerca de 66 Câmaras municipais são filiadas à Ucmmat. O orçamento diminuiu para R$ 30 mil mensais.

A eleição para o novo presidente da Ucmmat deve ocorrer na primeira quarta-feira de fevereiro. O eleito toma posse entre março e abril de 2017. Entretanto, devido à manobra estatutária, os associados não têm garantia que o devido processo eleitoral será realizado.

tentou contato telefônico com Edileusa. Entretanto, a vereadora não atendeu nem retornou às ligações até a publicação desta matéria.