Vereadores e ex-vereadores alvos de processo terão assessoria jurídica

Os vereadores no exercício do cargo ou mesmo aqueles que porventura não tenham sido reeleitos, terão assistência jurídica gratuita pela Câmara de Barra do Garças. A medida é fruto do projeto de Lei 034/2016, de autoria do vereador Weliton Andrade, o Mandioquinha (PDT), aprovado pelo Poder Legislativo e que começa a vigorar com a sanção do prefeito Beto Farias (PMDB).

De acordo com a matéria, a Câmara disponibilizará assessoria jurídica para os vereadores que forem parte passiva em processos ou procedimentos em razão do seu voto, que terão direito à assistência pelo tempo que estender as ações, estando ou não no exercício do cargo.

Segundo o autor, a lei visa defender os parlamentares contra processos arbitrários que atentam contra o direito do voto. “Esse projeto garante que o vereador exerça o seu cargo de forma independente e não tema represálias judiciais. O artigo 29, inciso VIII da Constituição Federal garante essa prerrogativa”, disse Mandioquinha.

Somente na atual legislatura, os vereadores de Barra do Garças são alvos de 54 ações impetradas pelo Ministério Público Estadual (MPE) por conta da aprovação de 54 projetos que preveem a doação de áreas para a instalação de empresas no Distrito Industrial de Barra do Garças. Os projetos aprovados, segundo o promotor de Justiça Marcos Brant, não atende a interesses públicos, já que os terrenos seriam doados para empresas privadas.