Vereadores em Torixoréu são presos por não dar posse à prefeita eleita

Assessoria Vereadores presos pertencem à Mesa Diretora e se negaram a dar posse à prefeita eleita Inês Coelho por responder processo na Justiça Eleitoral

Os vereadores Waldemar de Oliveira Alves, o Juca do PV, Maria Lúcia Rocha (PSDB) e Deon Nunes da Purificação (PSD) foram presos neste domingo (01) por descumprir uma ordem judicial que determinava a posse da prefeita eleita Inês Moraes Mesquita Coelho (PP). Os três pertencem à Mesa Diretora e se negaram a dar posse à prefeita sob a alegação de que ela não estava apta a assumir o cargo por responder a processo na Justiça Eleitoral.

Em mandado de segurança expedido nesse sábado, o juiz Fernando da Fonseca Melo, plantonista no Fórum de Barra do Garças, determinou a realização da sessão de posse, o que não foi obedecido pela Mesa Diretora. Na condição de presidente, Juca do PV se negou a realizar a sessão, o mesmo acontecendo com a vice-presidente, Maria Lúcia e com o primeiro secretário, Deon Nunes.

Com a ordem judicial em mãos, a assessoria jurídica da prefeita comunicou o fato à Polícia Militar, compareceu à Câmara e efetuou a prisão dos três por descumprimento à ordem judicial. "Infelizmente, eles passaram por cima de uma ordem que dava respaldo a Inês. Exigiram algo que não está na esfera da Câmara e da Justiça. Além disso, desrespeitaram a vontade popular que a elegeu", disse o ex-prefeito de Torixoréu, Odoni Coelho, marido da prefeita.

As três vereadores foram presos ainda na sede da Câmara e conduzidos em uma viatura da Polícia Militar para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Barra do Garças, onde permaneceriam até decisão judicial.

Eleição tumultuada

A eleição em Torixoréu, embora tenha acontecido em 2 de outubro, ainda está na esfera da Justiça Eleitoral. Ocorre que a candidata Inês Coelho teve o pedido de registro cassado pelo juiz da 47ª Zona Eleitoral, Wagner Plaza Machado Júnior, por considerá-la inelegível em razão da desimcompatibilidade do prefeito Odoni Coelho, porém, o prefeito estava afastado do cargo por decisão judicial.

O candidato segundo colocado, Sílvio Figueiredo (PSDB), também teve a chapa impugnada pela Justiça Eleitoral pelo indeferimento da candidata a vice, Mariana Parreira (PSDB), que não se afastou da função de conselheira titular do município dentro do prazo determinado pela Justiça Eleitoral.