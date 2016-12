Vereadores por Cuiabá criam 13°e votam VI para chefe de gabinete

. Documento, acima, mostra termo para acréscimo de 13º sálario para vereadores por Cuiabá

Os vereadores por Cuiabá além de aprovarem um aumento de 23% nos próprios salários, também criaram o 13° salário da Câmara. Na mesma sessão, a última do ano, realizada na manhã dessa terça (27), os parlamentares aprovaram uma verba indenizatória de R$ 5mil para chefe de gabinete de cada vereador.

Entretanto, a discussão sobre o 13° salário, não recebeu destaque durante a votação. Conforme consta na mensagem 719/2016, que fixa o valor do subsídio dos vereadores para a próxima legislatura, o 13° será pago até 20 de dezembro de cada ano.

De R$ 15 mil, os parlamentares passarão a receber mensalmente R$ 18,9 mil a partir de janeiro. A verba indenizatória também teve reajuste, passou de R$ 9,1 mil para mais R$ 11 mil, pois está atrelada ao salário. A verba indenizatória equivale a 60% do salário.

Eles também aprovaram o aumento do vencimento do prefeito diplomado Emanuel Pinheiro (PMDB) e do vice, Niuan Ribeiro (PTB). Emanuel, no entanto, já anunciou que vai vetar o projeto.

Repercussão

O vereador eleito Diego Guimarães (PP) disse, por meio de rede social, que o Regimento Interno da Câmara impede o aumento do salário dos vereadores. O progressista afirma que o aumento contraria o artigo 107 do Regimento Interno, que prevê reposição salarial somente 90 dias antes do pleito eleitoral.

"Qualquer aumento de remuneração de vereadores deve se dar, pelo menos, 90 dias antes das eleições. A regra é legítima e busca evitar que se tomem essas medidas após o sufrágio", alega.

O Ministério Público Estadual, por meio do núcleo de Patrimônio e Improbidade Administrativa, estuda a possibilidade de instaurar uma medida para barrar o aumento de salário dos parlamentares.

MPE deve tentar barrar aumento de salário de vereadores, prefeito e vice

Verba indenizatória



Quando os vereadores votaram outro projeto que prevê a extinção de 240 cargos comissionados, eles também aprovaram a destinação de R$ 5 mil para chefe de gabinete de cada um dos 25 parlamentares. No plenário, havia 22 vereadores, 20 foram favoráveis à mensagem.

Câmara aprova corte de 240 cargos comissionados para contemplar LRF

"Naquela restruturação dos cargos, votou-se o retorno dos gabinetes. A verba indenizatória é para o chefe de gabinete de cada vereador", disse Toninho de Souza (PSD). Com a extinção, não há possibilidades de nomeação durante esse período até a próxima legislatura em fevereiro. Até lá, o Legislativo funcionará com sete secretários e 21 cargos DAS, além dos 97 servidores efetivos.