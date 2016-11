Vereadores querem aumento de 26% em VG; salário vai a quase R$ 13 mil

Gilberto Leite/Rdnews Presidente da Câmara, vereador Jânio Calistro, diz que reajuste será votado na próxima semana

O projeto que altera a Lei 3.801 de 2012 para reajustar o salários dos 21 vereadores por Várzea Grande a partir de janeiro de 2017, foi lido em plenário durante a sessão ordinária desta quarta (16). Caso seja aprovado, os subsídios serão aumentados em 26%, passando de R$ 10 mil para R$ 12,6 mil. A verba indenizatória será mantida no valor de R$ 9 mil.

O presidente da Câmara de Várzea Grande, vereador Jânio Calistro (PSD), afirma que o reajuste salarial será votado na próxima semana. Entretanto, acredita que dificilmente será aprovado pelos vereadores.

“Apesar de o reajuste ser constitucional, a maioria dos vereadores entende que a crise não permite reajuste. Por isso, os vereadores da próxima legislatura deverão se contentar com o salário atual. O duodécimo da Câmara também não aumentou”, explicou Calistro em entrevista ao .

De acordo com Calistro, a Mesa Diretora apresentou o projeto do reajuste salarial para cumprir a Constituição e evitar complicações futuras. “O valor de R$ 12,6 mil é exatamente 50% do salário dos deputados estaduais, como determina a lei. Cumpri minha obrigação legal e agora cabe ao plenário rejeitar o aumento e permanecer com os mesmos vencimentos na próxima legislatura”, completou.

A Câmara Municipal de Várzea Grande tem orçamento anual de R$ 16,3 milhões. O duodécimo não será reajustado em 2017. A maior parte das despesas está relacionada a folha de pagamento.