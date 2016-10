Vereadores se reúnem com Taques e cobram repasses atrasados da Saúde

Assessoria Vereadores eleitos e entidades cobram também de Taques finalização das obras de escolas estaduais

Uma comitiva formada pelos vereadores eleitos do PSDB e representantes de entidades de Sinop se reuniu com o governador Pedro Taques (PSDB), nessa quinta (13), para discutir os atrasos nos repasses para o Hospital Regional e outras demandas do município.

Vereador eleito e presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Luciano Chitolina, explicou que um dos principais assuntos da reunião foi à regularização dos repasses para o Hospital Regional e para o Hospital Santo Antônio, que atendem diversos municípios da região norte e estão na iminência de fecharem por conta de atrasos nos pagamentos.

Para reforçar a preocupação sobre este tema foi entregue ao governador uma carta de apoio a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, mantenedora do Hospital Santo Antônio e gestora do Hospital Regional, assinada por 25 entidades de Sinop.

“Não podemos deixar as pessoas sem alternativas de saúde pública, uma saúde que já é precária e deficiente. Doença não espera é o tempo define quem vive e quem morre. Portanto o Estado deve estar ciente de que prolongar esta situação sem resolvê-la é aceitar as consequências deste ato e até se responsabilizar por possíveis mortes causadas pela falta de atendimento.”, consta em trecho do documento.

Além dos problemas envolvendo a saúde em Sinop, os parlamentares cobraram a finalização das obras de escolas estaduais, descentralização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e implantação do Centro de Atendimento Empresarial (CAE).

Também participaram do encontro o deputado federal Nilson Leitão (PSDB), o vereador Fernando Assunção (PSDB) e os vereadores também eleitos pelo partido, em Sinop, Dilmair Callegaro, Adenilson Rocha e Ícaro Francio Severo.

Segundo Pedro Taques, o Estado deve receber nos próximos dias uma parcela do FEX (Fundo de Exportações) e isso ajudará a solucionar o problema. “Com estes recursos em caixa nos comprometemos a pagar parte dos repasses em atraso para as instituições de Saúde, como é o caso de Sinop”, disse.

Os vereadores também cobraram mais celeridade na liberação de recursos para as escolas estaduais que estão em construção no município. São elas, a Nossa Senhora de Lurdes, no bairro Jardim Terra Rica, e Cleufa Hubner, no bairro Jardim das Nações. E também que seja agilizada a implantação do Centro de Atendimento Empresarial (CAE), fruto de um convenio entre governo e prefeitura e com parceria da CDL Sinop.

Veja abaixo a íntegra da carta entregue ao governador: