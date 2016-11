Vinicius Hugueney planeja tirar da Câmara pecha de Casa dos Horrores

Gilberto Leite Vinicius Hugueney foi eleito com 3.576 votos, quase 800 a mais que a melhor votação de Clovito

Eleito vereador aos 26 anos, Vinicius Hugueney (PP), que será o mais novo integrante da Câmara de Cuiabá, defende cautela nas discussões sobre a Mesa Diretora. Segundo ele, ainda é prematuro falar em nomes para presidência do Legislativo porque ainda faltam 40 dias para as eleições.

Entretanto, ele acredita que o novo presidente será escolhido entre os integrantes da base do prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB). “São 25 vereadores. O escolhido precisa fazer um bom trabalho para tirar a tarja de Casa dos Horrores que a Câmara recebeu nos últimos anos”, declarou o progressista, em visita ao , se referindo aos desgastes acumulados pelo Legislativo.

Vinicius Hugueney também já está trabalhando na elaboração do primeiro projeto de lei, que pretende apresentar já em janeiro de 2017. A matéria determina a instalação de câmeras de monitoramento nas escolas e creches municipais, permitindo que os pais acompanhem o cotidiano dos alunos através de aplicativo no celular. “É uma medida que gera segurança na rede de ensino e tranqüilidade para as famílias. Todos serão beneficiados”, completa.

Sobre a relação com Emanuel Pinheiro, que recebeu apoio do PP desde o primeiro turno, Vinicius Hugueney, avalia que será a melhor possível sem deixar a independência e o papel fiscalizador do vereador. “Vamos trabalhar juntos pelo bem de Cuiabá”, pontua.

Filho do ex-vereador Clovito (já falecido), Vinicius Hugueney afirma que pretende se inspirar no estilo do pai, que não tinha “papas na língua”, para exercer o mandato. “Como meu pai, não aceito nenhum tipo de corrupção e defendo a parcela da população menos favorecida”, garantiu.

Vinicius Hugueney, que é formado em Empreendedorismo, foi eleito com 3.576 votos, quase 800 a mais que a melhor votação de Clovito. Antes de disputar as eleições, exerceu o cargo de adjunto de Trabalho e Desenvolvimento Econômico na Gestão Mauro Mendes (PSB).