Wellington diz que o governador não procura ajuda dos parlamentares

Gilberto Leite Wellington considera que Taques erra ao vetar aliança com determinados partidos como PMDB e PR

O senador Wellington Fagundes (PR) evitou comentar as derrotas sofridas por candidatos apoiados pelo governador Pedro Taques (PSDB) nas principais cidades pólo do Estado. Entretanto, reclamou que o tucano não dialoga com integrantes de outros grupos políticos.

“Ainda é cedo para avaliar o resultado das eleições. Posso falar que o PR cumpriu a meta de eleger 12 prefeitos. Sobre a influência dos resultados na força política do governador Pedro Taques, ainda é preciso mais uns dias para compreender a conjuntura”, declarou Wellington evitando a polêmica.

Apesar de evitar a avaliação, Wellington afirma que Taques erra ao vetar alianças com determinados partidos como PMDB e o PR. Segundo ele, política se faz dialogando e respeitando as diferenças para fortalecimento da democracia. “Política se faz perdoando e construindo consensos, já dizia o presidente Juscelino Kubitschek”, completou o senador.

O senador afirma que já se colocou à disposição de Taques para auxiliar nas demandas do Estado junto ao governo federal, incluindo a liberação do Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações (FEX) e outros recursos importantes para equilibrar as finanças. No entanto, lembra que nunca recebeu um telefonema do governador e só encontrou com o tucano em reunião da Bancada Federal em Brasília. “O governador precisa entender que somos oposição ao governo dele, não a Mato Grosso”, disse.

Além disso, Wellington afirma que Taques mantém a postura de pouco diálogo até mesmo com seus assessores e deputados estaduais da base governista na Assembleia. "Os deputados estaduais evitam falar isso publicamente, mas é o que todos dizem sobre o governador", concluiu.