Wellington e Cidinho poupam Dilma; Medeiros não perdoa e cobra PMDB

Reprodução Medeiros lamenta a absolvição de Dilma e culpa o PMDB pela votação do quesito em separado

Os três senadores mato-grossenses votaram a favor do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff (PT) mas dois deles, Cidinho Santos e Wellington Fagundes, ambos do PR votaram pela absolvição de Dilma da perda dos direitos políticos por oito anos. Já o senador José Medeiros (PSD), não apenas votou pela perda dos direitos políticos da petista como ainda criticou o julgamento final de Dilma porque, para ele, a Constituição não prevê duas votações, uma para decidir o impeachment e outra sobre a manutenção ou não dos direitos políticos, como aconteceu nesta quarta (31) no Senado.

Dilma foi poupada da perda de direitos políticos por 42 votos. Não concordaram com o "perdão" à petista o total de 36 senadores. Outros 3 se abstiveram de votar.

Medeiros está entre os senadores opositores à ex-presidenta que lamentaram a absolvição dela e culparam o PMDB pela aprovação do destaque apresentado por senadores petistas referente a esse quesito. "Depois desse comportamento do PMDB, eu sinto que a base do Governo vai ter muita dificuldade. Nós vínhamos colaborando com o Governo, mas a situação vai ter que ser revista. Vamos nos reunir para ver o que vamos fazer porque não dá para trabalhar só na base do venha nós do PMDB", disse.

Medeiros afirma que fizeram uma votação e consideram que a Constituição brasileira foi rasgada "com a contribuição no acordo do PT com o PMDB". O senador diz que não dá para compactuar com o que aconteceu. "Nós fizemos um pacto de limpar o Brasil e de ajudar o presidente Temer a ter condutas diferentes. Não dá para aceitar a forma como o PMDB se comportou hoje fazendo essa ajeitadeira, esse puxadinho pra rasgar a Constituição. Porque o artigo 52 é claro: a perda do mandato com a perda dos direitos políticos, tal qual foi com o presidente Collor. Então a gente viu que pau que deu em Collor não deu em Dilma e a gente sai daqui com vergonha, decepcionado e eu creio que essa é a sensação do povo brasileiro, um gosto de caixão velho na boca", completou.

Já o senador Wellington Fagundes (PR), considera que o momento é de união para que o país supere duas crises simultâneas, a econômica e a política. Para o senador, o presidente Temer possui a experiência necessária para o diálogo e para a construção de uma base forte.

Gilberto Leite/Rdnews Cidinho diz que Dilma mentiu ao povo brasileiro ao propor um programa de governo e executar outro

Wellington destaca a experiência de Temer, presidente do maior partido político do país, e acredita que ele terá a humildade necessária para buscar a convergência.

Ao definir que o país vai viver novos tempos, o republicano cita também Ulysses Guimarães. "Como dizia Ulysses Guimarães, governar é a arte de saber perdoar. Eu acho que o presidente vai ter essa capacidade, não só de buscar os adversários, mas também toda uma base, porque nesse pluripartidarismo não é fácil e nós temos que vencer essa fase para dar respostas às população", disse.

Apesar de poupar a petista, na fase final do julgamento do processo de impeachment contra Dilma, nesta terça (30), Cidinho asseverou que ela mentiu ao povo brasileiro ao propor um programa de governo na campanha à reeleição em 2014 e executar outro em 2015. “Ontem questionei a presidente Dilma, mas, infelizmente, não obtive resposta. Talvez, porque não haja justificativa para a situação econômica que causou o desemprego de 11% da população”, discursou o parlamentar. (Com Agência Senado)

Veja como votou cada senador no quesito "ficando, em consequência, inabilitada para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de oito anos".