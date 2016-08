Wellington passa mal no processo de impeachment e está hospitalizado

O senador Wellington Fagundes (PR) foi internado no Hospital Brasília diagnosticado com diverticulite (inflamação no intestino grosso). O parlamentar participava da sessão que ouvia testemunhas do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, quando sentiu dores abdominais e foi levado ao hospital.

O senador foi diagnosticado e medicado. No momento, encontra-se em estado estável, sob medicação adequada ao tratamento do quadro infeccioso, conforme informações da assessoria. O republicano foi atendido pela médica Fernanda Nadaf. A classificação do atendimento foi "muito urgente".

A sessão do impeachment começou hoje às 9h e terminou quase 23h, finalizando assim a fase de instrução para ouvir acusação e defesa. Agora só falta o depoimento de Dilma, que acontece na segunda (29). Ainda não se sabe se Wellington participará da sessão que deixa abertas perguntas dos 81 parlamentares.

Outros casos

Wellington é o segundo senador a passar mal com diverticulite. O senador licenciado, ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP) chegou a passar por processo cirúrgico devido a crises de deverticulite, em 2014. O procedimento foi necessário depois que o senador sentiu fortes dores abdominais, quando estava em Curitiba. Blairo teve a primeira crise em 2010, durante a campanha eleitoral.

Seu primo, o sojicultor Eraí Maggi teve o mesmo problema, em 2013. A inflamação foi provocada por uma cauterização feita em São Paulo e se manifestou no intestino, causando sangramento.