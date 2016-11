Wilson retorna à Assembleia na 5ª e descarta volta à liderança de Taques

Gilberto Leite Apesar de rejeitar retorno à liderança do Governo, Wilson diz que continua leal a Taques e seu grupo

Derrotado na disputa pela Prefeitura de Cuiabá, o deputado estadual Wilson Santos (PSDB) reassume as funções na Assembleia na próxima quinta (03). Entretanto, o tucano descarta a possibilidade de retornar à liderança do Governo.

“Já cumpri meu papel como líder do Governo. Agora, o momento político exige alguém que atue mais nas articulações de bastidores do que usando a tribuna”, declarou Wilson ao , ressaltando que a função está sendo desempenhada com competência pelo substituto Dilmar Dal Bosco (DEM).

Dilmar assumiu a liderança do Governo na Assembleia no final de agosto. Naquele período, Wilson se afastou das atividades parlamentares para se dedicar integralmente à campanha eleitoral.

Apesar de rejeitar o retorno à liderança do Governo, Wilson assegura que permanece leal ao governador Pedro Taques (PSDB) e ao grupo político que sustentou sua candidatura a prefeito da Capital. “Acabei de dar demonstração de lealdade. Sempre estarei à disposição do grupo para qualquer missão”, completou, se referindo ao fato de ter assumido a candidatura na última hora diante da recusa de Mauro Mendes (PSB) em disputar a reeleição.

Com a volta de Wilson para a Assembleia, o primeiro suplente Jajah Neves (PSDB) deixa a vaga que estava ocupando durante a licença do titular. Durante a campanha, foi um dos mais engajados cabos eleitorais na esperança de herdá-la em definitivo.

No domingo (30), Wilson fez 39,59% dos votos válidos em Cuiabá. O vencedor Emanuel Pinheiro obteve 60,41% da preferência do eleitorado.