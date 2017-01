Wilson tenta emplacar na AL irmão exonerado por pressionar servidores

Reprodução Wilson repreendeu irmão publicamente, mas negou existência de prova que voz era mesmo de Elias

O secretário estadual de Cidades, Wilson Santos (PSDB), articula para que o seu irmão Elias Santos seja nomeado para comandar a Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia a partir de 1º de fevereiro. A nomeação será efetivada pelo deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), que assume a presidência do Legislativo, como forma de recompensar o tucano que disputou a Prefeitura de Cuiabá representando a base do governador Pedro Taques (PSDB) e acabou derrotado em segundo turno por Emanuel Pinheiro (PMDB).

Elias Santos era presidente da Companhia Mato-Grossense de Mineração (Metamat). Entretanto, acabou demitido em outubro do ano passado após ser flagrado pressionando servidores comissionados a participar de reunião em apoio à candidatura de Wilson. Em áudio divulgado pelos adversários, ele dizia que haveria reunião no Hotel Fazenda Mato Grosso no dia 19, e, usando o nome de Taques, salientava que todos os comissionados estavam convocados e que quem não fosse seria exonerado no dia seguinte.

Horas após, Taques o exonerou e determinou que o Conselho Deliberativo da Metamat apurasse a conduta de Elias Santos devido à denúncia de suposta infração eleitoral. Em nota, o Executivo também negou qualquer ordem do governador para pressionar servidores comissionados.

Wilson Santos, por sua vez, repreendeu o irmão publicamente. Ainda assim, negou a existência de prova cabal que a voz era mesmo de Elias Santos.

