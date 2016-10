Xômano faz meme e suplente Jajah registra BO por injúria e difamação

Reprodução Meme com a imagem de Jajah Neves, publicado em 15 de outubro, gerou BO contra o Xômano

O humorista Xômano Que Mora Logo Ali foi intimado para prestar depoimento, às 15h do próximo dia 28, na Delegacia do Carumbé, sob suspeita de injúria e difamação. A intimação do delegado Roberto Ohara adverte que ele será conduzido coercitivamente em caso de não comparecimento.

Ocorre que o suplente de deputado estudual Ueiner Neves Freitas, o Jajah Neves (PSDB), que já está exercendo o mandato na vaga aberta com a licença do candidato a prefeito Wilson Santos (PSDB) e pode herdar a cadeira em definitivo caso o tucano vença a eleição, registrou BO por conta de meme publicado no Facebook em 15 de outubro. A publicação teve pouco mais de 550 curtidas e 23 compartilhamentos.

No meme, Jajah aparece de camiseta regata com a seguinte dizer em letras garrafais: Se Wilson ganhar, eu assumo. A frase “como deputado” está logo abaixo, porém, com fonte minúscula.

No próprio Facebook, o Xômano divulgou a intimação da Polícia Judiciária Civil. Lembrou que já fez piadas com o ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP), com o apresentador Roberto França, além dos candidatos a prefeito da Capital sem nunca ter sofrido represálias.

Além disso, o Xômano afirma que ficou feliz em incomodar Jajah com sua postagem. Aproveitou ainda para espezinhar o tucano pelo projeto de lei que determinava a instalação de bebedouros em boates e pela suspeita de crime eleitoral envolvendo seu irmão Ademar Jajah (PSDB), vereador eleito por Várzea Grande.

“Mas tem problema não Jajah, já comuniquei os advogados da XUCA (Xômano Unidos Cursando Advocacia) do documento e comparecerei sim. Abraços tchegado!”, provocou o Xômano em postagem publicada nesta tarde.

tentou contato com Jajah. O suplente, no entanto, não atendeu nem retornou até a publicação desta matéria.

Veja, abaixo, a íntimação contra o Xômano: