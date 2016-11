Zé Domingos cobra atitude da Mesa para destravar a indicação ao TCE

O deputado estadual Zé Domingos Fraga (PSD), que almeja vaga de conselheiro no Tribunal de Contas (TCE), cobra “vontade política” da Mesa Diretora para destravar o processo de indicação pela Assembleia o mais rápido possível. Para indicar o novo integrante da Corte de Contas, basta que o Legislativo aprove a PEC para revogar lei similiar de número 61, que está sendo alvo de discussão de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF).

JLSiqueira/ALMT Deputado estadual Zé Domingos Fragas em uma das sessões da Assembleia

“A matéria já está pronta para ser votada e inclusive tem parecer favorável da comissão especial. Pode entrar em pauta ainda hoje e ser aprovada em segunda votação dentro de 15 dias. Caso isso ocorra, a Adin que tramita no STF perde objeto e a indicação do novo conselheiro do TCE está liberada”, disse Zé Domingos em entrevista ao .

O deputado Zeca Viana (PDT) também cobrou postura do presidente da Assembleia Guilherme Maluf (PSDB). Defendeu que todas as votações, inclusive da reforma tributária e das leis relacionadas ao orçamento de 2017, sejam obstruídas até que a PEC seja apreciada. “Temos que destravar a indicação dessa vaga ao TCE, que pertence ao Legislativo. Defendo que nada seja votado até que isso aconteça”, disse o pedetista.

A Emenda 61, aprovada em 2012, restringe o ingresso no TCE de auditores de Contas e procuradores de Contas nos próximos 5 anos porque exige que membros das categorias tenham 10 anos na função para serem indicados.

Com isso, o procedimento para preenchimento da vaga aberta com a renúncia de Humberto Bosaipo foi barrado por liminar deferida pelo então presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, em 23 de dezembro de 2014, até o julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) 4812. A ação foi impetrada pela Associação Nacional dos Auditores dos Tribunais de Contas do Brasil (Audicon) em 2012.

A Adin 4812 questiona a Emenda Constitucional número 61, aprovada pela Assembleia em 13 de julho de 2012, estabelecendo critérios para indicação de conselheiro sem deixar de reconhecer que a vaga pertence ao Legislativo. A entidade de classe impetrou a ação cautelar julgada por Lewandowski em 10 de dezembro de 2014.

Ocorre que em setembro, Audicon peticionou para o relator da Adin, ministro Luiz Edson Fachin, reconhecendo que a vaga no TCE pertence à Assembleia e pedindo que a ação que interpôs seja julgada inconstitucional ou fique sobrestada para garantir a indicação do novo conselheiro.

"A Emenda Constitucional 61 não é só inconstitucional, mas ilegal e imoral. E precisa ser revogada. Ainda mais agora que Audicon quer a reparação do erro do próprio STF, que travou o preenchimento da vaga no TCE. Se a Mesa Diretora tiver vontade política, a indicação acontece ainda neste ano”, completou Zé Domingos.

Candidatos

Candidato à vaga no TCE, Zé Domingos defende a própria capacidade para exercer a função. “Tenho reputação ilibada e notório saber. Sou deputado estadual de terceiro mandato, fui prefeito de Sorriso por três vezes, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento da Assembleia e relator da Lei Orçamentaria Anual vários anos. Tenho plenas condições de analisar as contas públicas", concluiu.

Outro que se articula pela vaga é o deputado estadual Sebastião Rezende (PSC). O parlamentar espera contar com o apoio do bloco independente da Assembleia, que se unificou para defender o pagamento integral da Revisão Geral Anual (RGA) aos servidores do Estado.

O nome de Maluf também foi cogitado. No entanto, o tucano nega a intenção de ingressar no Tribunal de Contas.

