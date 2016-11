Zeca cobra da Mesa explicação sobre o atraso dos salários dos servidores

JL Siqueira Zeca Viana cobrou explicações da Mesa Diretora sobre salário dos servidores da Assembleia

O deputado estadual Zeca Viana (PDT) usou a tribuna da Assembleia para criticar a mudança no calendário de pagamento dos salários servidores do Parlamento estadual. A alteração se dá devido o atraso no repasse do duodécimo por parte do Governo. Com isso, os salários devem ser depositados até 10 de dezembro.

Direcionando-se ao primeiro-secretário da Mesa Diretora, deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), o Nininho, responsável por ordenar as despesas da Assembleia, Zeca dispara: “Queria que justificasse o não pagamento dos salários do funcionalismo, se a Casa está com dinheiro em caixa. A não ser que vocês tenham gastado agora nos últimos dias o dinheiro”.

O comentário do pedetista foi baseado em informações repassadas de que nos cofres da Assembleia havia o montante de R$80 milhões. Diante do fato, Zeca solicitou que a Mesa Diretora apresente o que tem na conta, bem como também quanto o Estado deixou de repassar. “Não é que estou aqui sendo um puxadinho dos funcionários, mas o que é justo nós temos que pregar nesta Casa. A Casa tem dinheiro sim. A não ser se o Governo não repassou o duodécimo. Agora, se o Governo não repassou, não justifica, vocês atrasarem os salários”, disse.

Sem duodécimo, AL diz que pagará os servidores até 10 de dezembro

Depois da fala de Zeca cobrando justificas pelo o atraso do salário dos servidores, Nininho limita-se a dizer que vai se inteirar do assunto. “Eu não tenho conhecimento. Mas eu vou falar com presidente Guilherme [Maluf], com relação a isso para poder dar uma resposta mais precisa”, declarou, respondendo os questionamentos do deputado oposicionista.

Críticas ao Governo

Na mesma sessão, Zeca aponta o problema da falta de infraestrutura no Instituto Médico Legal (IML). “Estive conversando com um representante do IML. Está uma vergonha. Falta luva, falta avental, aparelho de raio X. Está um descaso total”, disse.

Ainda nesta linha, Zeca dispara que o problema é falta de gestão. Além de criticar a péssima situação que se encontra o IML, o parlamentar também criticou o secretário de Segurança Pública, Rogers Jarbas. “Lá dentro da Secretária de Segurança, tem um delegado, que não sei o que está fazendo lá”, ressaltando que a Sesp não passa informações referentes a índices de homicídios e suicídios no interior. “Se você precisa saber o índice de homicido e suicídio de Barra do Garças, tem de pedir na Sesp, mas a Sesp não informa. O que a imprensa mostra é muito menor. Então, o Governo está escondendo os dados", reclamou.

O Líder do Governo, Dilmar Dal Bosco (DEM), defendeu o Executivo, dizendo que houve melhora em Segurança Pública em praticamente todos os municípios do Estado. “Todos os municípios melhoram em Segurança Pública. Diminuiu os índices de Segurança Pública. O Governo do Estado se preocupou quando a Assembleia aprovou o Fundo de Segurança e que nunca foi usado”, concluiu o democrata.