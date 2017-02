Zeca contesta reprovação e diz que Taques fez a prestação das contas

JL Siqueira Zeca Viana, presidente do PDT, contesta decisão do TRE em reprovação contas

O deputado e presidente do PDT Zeca Viana contestou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por ter reprovado a prestação de contas eleitoral de 2014. O pedetista alega que todas as despesas foram registradas na prestação do governador Pedro Taques, que na época disputou o cargo pelo PDT, hoje está no PSDB.

"No pleito de 2014, o partido não realizou qualquer despesa de natureza eleitoral; toda a arrecadação e gastos eleitorais foram registrados na Prestação de Contas do então candidato a governador, Pedro Taques, e na Prestação de Contas do Comitê Financeiro do Partido", diz trecho da nota assinada por Zeca.

O deputado ainda lembra que as despesas da legenda, naquele ano, não foram de caráter eleitoral. “O total de 76,6% das despesas supostamente omitidas na prestação de contas do partido, relativas ao pleito de 2014, no montante de R$ 63 mil, não são de natureza eleitoral." Nesta linha, Zeca profere que as 69 notas fiscais de tais despesas não estão registradas na prestação de contas eleitoral relativa ao pleito de 2014 e sim na prestação de contas anual do partido, referente ao exercício de 2014.

Na quinta (16), o TRE reprovou as contas do PDT porque a sigla não descreveu na prestação de contas o montante de R$ 82,32 mil gastos com despesas. Além disso, o PDT fez várias doações em 2014 a uma candidata, sem o devido registro na prestação de contas. Neste caso, o montante doado chega a R$ 15,99 mil.

Outra irregularidade encontrada nas contas está no fato de que os extratos bancários apresentados pelo partido não abrangem todo o período da campanha eleitoral. "A conta corrente da agremiação foi aberta em 21 de julho de 2014 e foi encerrada em 26 de agosto de 2014, demonstrando assim que não ficou ativa durante o período eleitoral, em clara desconformidade da lei", destacou o relator, o juiz membro Marcos Faleiros da Silva.