Zeca vai pedir vista e articular apoio à emenda de Janaina para RGA 2017

O deputado estadual Zeca Viana (PDT) anunciou que pedirá vista da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), na próxima terça (13), quando a peça retorna à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O motivo é articular apoio a emenda da deputada Janaina Riva (PMDB) que estabelece o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) em 2017.

No Plenário, a peemedebista afirmou que havia um acordo para que a emenda fosse apresentada pelos líderes dos partidos. Entretanto, o líder do governo na Assembleia, deputado Dilmar Dal´Bosco (DEM) refutou a ideia. Isso porque o Executivo só autorizaria a assinatura da emenda se fosse retirado o cálculo do RGA com base no INPC, parâmetro de reajuste defendido pelo Fórum Sindical – representante de 32 categorias de servidores.

O democrata afirma que o que foi acordado entre os parlamentares o governo aceitou. No entanto, segundo Dilmar, houve uma alteração total da emenda e o Executivo, então, recusou. “O Governo vai colocar de acordo com a inflação. Isso vai depender também da PEC 241, que condiciona reajuste salarial dos parlamentares”, explica o deputado.

O pedido de vista do deputado Zeca, na CCJ, tem duração de 48h. Após isso, a peça orçamentária segue a tramitação normal até a votação em plenário que deverá ocorrer antes do recesso parlamentar, em 23 de dezembro.

Bate Boca

A RGA foi motivo de bate boca entre os deputados Valdir Barranco (PT) e Jajah Neves (PSDB). O petista defendeu o pagamento aos servidores e criticou o governador Pedro Taques (PSDB) por afirmar que vai fazer “fiscalização” dos funcionários. Barranco, aplaudido pelos servidores que estavam na galeria, pontuou que o tucano precisa cuidar dos secretários, antes dos funcionários, referindo-se ao ex-secretário Perminio Pinto (PSDB), preso na Operação Rêmora que investiga pagamentos de propinas para fraudar licitação de obras de escolas estaduais.

Em resposta, Jajah Neves criticou o fato de Barranco querer falar do governo, sendo que o PT, segundo o tucano, quebrou o país, deixando-o na situação que está. Jajah afirmou ainda que, em vários depoimentos, o ex-secretário da Seduc, hoje deputado federal Ságuas Moraes (PT), é citado como um dos possíveis beneficiários. “A aparelhagem da Seduc foi deixada pelo PT”, critica Jajah que, por diversas vezes, teve o discurso interrompido pelos servidores que o vaiaram.