2º dia do Enem tem as provas de linguagens, matemática e redação

No segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os candidatos farão hoje (6) as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e a redação em cinco horas e 30 minutos de exame.

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, no horário de Brasília. Com o horário de verão e diferenças de fusos horários, os estudantes precisam ficar atentos, pois vários estados estão com a hora local diferente da capital federal. A aplicação do exame começa 30 minutos após o fechamento dos portões.

A área de linguagens, códigos e suas tecnologias abrange o conteúdo de língua portuguesa, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e língua estrangeira, que pode ser inglês ou espanhol, conforme a opção escolhida pelo participante no momento da inscrição. Serão 90 questões, 45 delas de matemática.

Redação

A redação, um dos pontos que mais preocupa os candidatos do Enem, deve ser um texto argumentativo-dissertativo de, no máximo, 30 linhas. Ao escrever o texto, o candidato precisa defender uma opinião sobre o tema proposto apoiado em argumentos consistentes e, por fim, elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado.