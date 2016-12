5ª Câmara do MPF avaliará fazer acordo de leniência da Odebrecht

Além da análise a ser realizada pela equipe do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), nas 77 delações premiadas de executivos e ex-executivos da Odebrecht, a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal avaliará o acordo de leniência da empresa.

Responsável pela área de combate à corrupção, a Câmara de Coordenação pode homologar ou não acordos de leniência firmados por empresas, espécie de delação premiada da pessoa jurídica.

O exame é realizado após a assinatura do acordo, mas não tem prazo definido. No caso da Odebrecht, a assinatura ocorreu no início deste mês e o processo está sob sigilo.

A colaboração da Odebrecht prevê o pagamento de multa e indenização no valor de R$ 6,8 bilhões ao longo de 20 anos. A empresa pediu desculpas à sociedade e se comprometeu a não incorrer nas mesmas práticas.