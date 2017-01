55% das cidades fecharam vagas em 2016; veja demissões e contratos

Marcelo Juliao/VC no G1 RJ foi que mais perdeu vagas de emprego em 2016

Dos 5.562 municípios brasileiros, 55% deles (ou 3.107) fecharam postos de trabalho em 2016, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Os dados divulgados na sexta-feira (20) apontam que o país perdeu 1,32 milhão de vagas no período.

Já 41,2% dos municípios – o equivalente a 2.297 – desta lista abriram vagas de emprego com carteira assinada, ao passo que o restante – 4,5% das cidades, ou 255 delas – não tiveram variação no número de postos de trabalho.

O Rio de Janeiro (RJ) foi a cidade que mais demitiu trabalhadores, com uma redução de 138,1 mil vagas. Em seguida, a capital paulista.

Na outra ponta, o município brasileiro que mais gerou vagas de trabalho foi Três Lagoas (MG), com a criação de 3,5 mil postos, seguido de Campo Redondo (RN), que acrescentou 1,9 mil vagas em seu quadro de trabalhadores.

Veja, abaixo, as cidades que mais demitiram:

Rio de Janeiro (RJ): -138.168

São Paulo (SP): -133.500

Belo Horizonte (BH): -41.069

Brasília (DF): -28.843

Recife (PE): --26.233

Salvador (BA): -25.000

Curitiba (PR): -20.962

Fortaleza: -17.292

Manaus (AM): -17.292

Porto Alegre (RS): -16.300

Confira, abaixo, as 10 cidades que mais contrataram: