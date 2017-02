A Vale informou nesta segunda-feira (20) que foi arquivado na sede da companhia um novo acordo de acionistas celebrado por Litel Participações, Litela Participações, Bradespar, Mitsui & Co. e BNDES Participações (BNDESpar), para vigorar a partir de 10 de maio de 2017.

O acordo, além das regras comuns relativas a voto e direito de preferência na aquisição de ações dos acionistas, propõe viabilizar a listagem da Vale no segmento especial do Novo Mercado da BM&FBovespa e a transformá-la em uma sociedade sem controle definido, de acordo com fato relevante da mineradora.

Entre as etapas contempladas na operação, está a incorporação da Valepar pela Vale.

A proposta tem caráter vinculante para os acionistas, e fica sujeita à aprovação pelos órgãos societários da companhia. Este "Acordo Valepar" tem prazo de seis meses, a contar do início de sua vigência. Recorde de produção

A Vale produziu um recorde de 348,8 milhões de toneladas de minério de ferro em 2016, alta de 0,9% ante o ano anterior, devido à melhor performance operacional das minas e plantas no norte do país, que mais do que compensaram a redução de produção em outras regiões.

No quarto trimestre, a maior produtora global de minério de ferro teve produção de 92,39 milhões de toneladas, alta de 4,5% ante o mesmo período do ano anterior. Lucro

De acordo com o último balanço da Vale, divulgado em outubro, a mineradora registrou lucro líquido de R$ 1,842 bilhão no terceiro trimestre. O resultado foi puxado por maior volume de vendas e preços mais altos do minério de ferro.

No mesmo período do ano passado, a mineradora havia apresentado prejuízo de R$ 6,663 bilhões. Naquela época, a variação cambial afetou seus resultados.